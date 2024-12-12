Кличко бросил вызов Усику из-за киевского Динамо

Виталий Кличко во время благотворительного мероприятия. Фото: УНИАН

Бывший чемпион мира по боксу в сверхтяжелом весе Виталий Кличко посетил торжественное мероприятие по случаю 65-летия футбольного клуба "Полесье". Там мэру Киева напомнили, что житомирскую команду поддерживает другой известный боксер.

Виталий Кличко рассказал, что думает об Александре Усике, сообщает официальный сайт "Полесья".

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Виталий Кличко подготовил речь для праздника украинского футбольного клуба, но был вынужден импровизировать, когда увидел на сцене Геннадия Буткевича и Григория Суркиса. Бывший боксер рассказал, что с детства поддерживает киевское "Динамо", но при этом желает успехов и "Полесью".

Усик во время матча "Полесья". Фото: instagram.com/usykaa/

Кличко против Усика

Мэр Киева заявил, что начал следить за успехами "Полесья" с тех пор, как Буткевич стал президентом этого клуба. Кличко "держит кулаки" за житомирскую команду и знает, что то же самое делает другой известный боксер Александр Усик.

Кличко понимает, что многие болельщики хотели бы увидеть его символический бой с Усиком, но заявил, что в планы боксеров не входит такой поединок. Столичный городской глава посоветовал болельщикам сосредоточиться на поддержке футбольных команд.

Напомним, бывший главный тренер сборной Украины стал одним из советников президента "Динамо" Игоря Суркиса.

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