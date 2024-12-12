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Кличко сравнил себя с Усиком и дал обещание Буткевичу

12 декабря 2024 12:08
Станислав Костюк - Редактор
Кличко бросил вызов Усику из-за киевского Динамо
Виталий Кличко во время благотворительного мероприятия. Фото: УНИАН
Станислав Костюк - Редактор

Бывший чемпион мира по боксу в сверхтяжелом весе Виталий Кличко посетил торжественное мероприятие по случаю 65-летия футбольного клуба "Полесье". Там мэру Киева напомнили, что житомирскую команду поддерживает другой известный боксер. 

Виталий Кличко рассказал, что думает об Александре Усике, сообщает официальный сайт "Полесья". 

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Виталий Кличко подготовил речь для праздника украинского футбольного клуба, но был вынужден импровизировать, когда увидел на сцене Геннадия Буткевича и Григория Суркиса. Бывший боксер рассказал, что с детства поддерживает киевское "Динамо", но при этом желает успехов и "Полесью". 

Александр Усик
Усик во время матча "Полесья". Фото: instagram.com/usykaa/

Кличко против Усика 

Мэр Киева заявил, что начал следить за успехами "Полесья" с тех пор, как Буткевич стал президентом этого клуба. Кличко "держит кулаки" за житомирскую команду и знает, что то же самое делает другой известный боксер Александр Усик. 

Кличко понимает, что многие болельщики хотели бы увидеть его символический бой с Усиком, но заявил, что в планы боксеров не входит такой поединок. Столичный городской глава посоветовал болельщикам сосредоточиться на поддержке футбольных команд. 

Напомним, бывший главный тренер сборной Украины стал одним из советников президента "Динамо" Игоря Суркиса. 

Защитник сборной Украины Александр Зинченко оказался в сфере интересов многократного чемпиона Италии. 

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола не будет тренировать другие команды после ухода из английского клуба. 

Один из английских клубов проявляет предметный интерес к футболисту "Борнмута" Илье Забарному. 

Виталий Кличко футбол Александр Усик бокс Динамо Полесье

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