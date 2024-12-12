Кличко кинув виклик Усику через київське Динамо

Віталій Кличко під час благодійного заходу Фото: УНІАН

Колишній чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Віталій Кличко відвідав урочистий захід з нагоди 65-річчя футбольного клубу "Полісся". Там міському голові Києва нагадали, що житомирську команду підтримує інший відомий боксер.

Віталій Кличко розповів, що думає про Олександра Усіка, повідомляє офіційний сайт "Полісся".

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Віталій Кличко підготував промову для свята українського футбольного клубу, але змушений був імпровізувати, коли побачив на сцені Геннадія Буткевича та Григорія Суркіса. Колишній боксер розповів, що з дитинства підтримує київське "Динамо", але бажає успіхів і "Поліссю".

Вусік під час матчу "Полісся". Фото: instagram.com/usykaa/

Кличко проти Усика

Мер Києва заявив, що почав стежити за успіхами "Полісся" з того часу, як Буткевич став президентом цього клубу. Кличко "тримає кулаки" за житомирську команду і знає, що те саме робить інший відомий боксер Олександр Усик.

Кличко розуміє, що багато вболівальників хотіли б побачити його символічний бій з Усиком, але заявив, що до планів боксерів не входить такий поєдинок. Столичний міський голова порадив уболівальникам зосередитися на підтримці футбольних команд.

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