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Кличко порівняв себе з Усиком та дав обіцянку Буткевичу

12 грудня 2024 12:08
Станіслав Костюк - Редактор
Кличко кинув виклик Усику через київське Динамо
Віталій Кличко під час благодійного заходу Фото: УНІАН
Станіслав Костюк - Редактор

Колишній чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Віталій Кличко відвідав урочистий захід з нагоди 65-річчя футбольного клубу "Полісся". Там міському голові Києва нагадали, що житомирську команду підтримує інший відомий боксер.

Віталій Кличко розповів, що думає про Олександра Усіка, повідомляє офіційний сайт "Полісся".

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Віталій Кличко підготував промову для свята українського футбольного клубу, але змушений був імпровізувати, коли побачив на сцені Геннадія Буткевича та Григорія Суркіса. Колишній боксер розповів, що з дитинства підтримує київське "Динамо", але бажає успіхів і "Поліссю".

Олександр Усік
Вусік під час матчу "Полісся". Фото: instagram.com/usykaa/

Кличко проти Усика

Мер Києва заявив, що почав стежити за успіхами "Полісся" з того часу, як Буткевич став президентом цього клубу. Кличко "тримає кулаки" за житомирську команду і знає, що те саме робить інший відомий боксер Олександр Усик.

Кличко розуміє, що багато вболівальників хотіли б побачити його символічний бій з Усиком, але заявив, що до планів боксерів не входить такий поєдинок. Столичний міський голова порадив уболівальникам зосередитися на підтримці футбольних команд.

Нагадаємо, колишній головний тренер збірної України став одним із радників президента "Динамо" Ігоря Суркіса.

Захисник збірної України Олександр Зінченко опинився у сфері інтересів багаторазового чемпіона Італії.

Головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола не тренуватиме інші команди після виходу з англійського клубу.

Один з англійських клубів виявляє предметний інтерес до футболіста "Борнмута" Іллі Забарного.

Віталій Кличко футбол Олександр Усик бокс Динамо Полісся

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