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Усик с командой прибыл в Саудовскую Аравию — как его встретили

12 декабря 2024 21:58
Станислав Костюк - Редактор
Усик с командой заранее прибыл в Саудовскую Аравию — видео
Александр Усик после тренировки. Фото: instagram.com/usykaa/
Станислав Костюк - Редактор

Абсолютный чемпион мира по боксу в сверхтяжелом весе Александр Усик прибыл в Саудовскую Аравию на реванш с Тайсоном Фьюри. Украинского спортсмена сопровождает его команда.

Усик проведет в Эр-Рияде дни, который остались до боя, сообщает Ready to Fight на своей странице в Instagram. 

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В четверг, 12 декабря, самолет с командой Александра Усика совершил посадку в аэропорту Эр-Рияда. Украинский боксер завершит подготовку к бою с Тайсоном Фьюри в Саудовской Аравии. 

Торжественная встреча Усика 

Чемпион мира по боксу по версиям WBC, WBA, WBO и IBO в сверхтяжелом весе Александр Усик решил прилететь в Саудовскую Аравию больше, чем за неделю до второго подряд боя с Тайсоном Фьюри. Украинец хочет адаптироваться в стране и именно там завершить подготовку к противостоянию с британцем. 

Александра Усика и его команду встретила украинская диаспора в Саудовской Аравии, которая прибыла прямо в аэропорт. Ее члены попытались сделать прибытие чемпиона максимально комфортным, а его первые впечатления от возвращения в Эр-Рияд приятными. 

Бой реванш Александра Усика с Тайсоном Фьюри состоится в ночь на 21 декабря. 

Напомним, голкипер сборной Украины Андрей Лунин вошел в сферу интересов одной из самых сильных команд мира. 

Аргентинец Лионель Месси и его бывшие партнеры по "Барселоне" прибыли в Азербайджан, где отдали дань уважения Гейдару Алиеву. 

Лондонский "Арсенал" собирается отпустить Александра Зинченко, если сумеет подписать футболиста, которого хочет видеть в команде Микель Артета. 

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк назвал другой украинский клуб, который столкнулся с проблемами в УПЛ. 

спорт Александр Усик бокс Тайсон Фьюри Бой Усик — Фьюрі

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