Усик с командой заранее прибыл в Саудовскую Аравию — видео

Александр Усик после тренировки. Фото: instagram.com/usykaa/

Абсолютный чемпион мира по боксу в сверхтяжелом весе Александр Усик прибыл в Саудовскую Аравию на реванш с Тайсоном Фьюри. Украинского спортсмена сопровождает его команда.

Усик проведет в Эр-Рияде дни, который остались до боя, сообщает Ready to Fight на своей странице в Instagram.

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В четверг, 12 декабря, самолет с командой Александра Усика совершил посадку в аэропорту Эр-Рияда. Украинский боксер завершит подготовку к бою с Тайсоном Фьюри в Саудовской Аравии.

Торжественная встреча Усика

Чемпион мира по боксу по версиям WBC, WBA, WBO и IBO в сверхтяжелом весе Александр Усик решил прилететь в Саудовскую Аравию больше, чем за неделю до второго подряд боя с Тайсоном Фьюри. Украинец хочет адаптироваться в стране и именно там завершить подготовку к противостоянию с британцем.

Александра Усика и его команду встретила украинская диаспора в Саудовской Аравии, которая прибыла прямо в аэропорт. Ее члены попытались сделать прибытие чемпиона максимально комфортным, а его первые впечатления от возвращения в Эр-Рияд приятными.

Бой реванш Александра Усика с Тайсоном Фьюри состоится в ночь на 21 декабря.

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