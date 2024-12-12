Усик із командою заздалегідь прибув до Саудівської Аравії — відео

Олександр Усик після тренування. Фото: instagram.com/usykaa/

Абсолютний чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик прибув до Саудівської Аравії на реванш із Тайсоном Ф'юрі. Українського спортсмена супроводжує його команда.

Усик проведе в Ер-Ріяді дні, що залишилися до бою, повідомляє Ready to Fight на своїй сторінці в Instagram.

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У четвер, 12 грудня, літак із командою Олександра Усика здійснив посадку в аеропорту Ер-Ріяда. Український боксер завершить підготовку до бою з Тайсоном Ф'юрі у Саудівській Аравії.

Урочиста зустріч Усика

Чемпіон світу з боксу за версіями WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик вирішив прилетіти до Саудівської Аравії більше, ніж за тиждень до другого бою з Тайсоном Ф'юрі. Українець хоче адаптуватися в країні й саме там завершити підготовку до протистояння із британцем.

Олександра Усика та його команду зустріла українська діаспора у Саудівській Аравії, яка прибула прямо до аеропорту. Її члени спробували зробити прибуття чемпіона максимально комфортним, а його перші враження від повернення до Ер-Ріяду приємними.

Бій реванш Олександра Усика з Тайсоном Ф'юрі відбудеться у ніч проти 21 грудня.

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