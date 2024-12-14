Леннокс Льюїс дав поради Ф'юрі перед реваншем з Усиком 21 грудня

Олександр Усік та Тайсон Ф'юрі. Фото: instagram.com/tysonfury

Об'єднаний чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик 21 грудня проведе реванш проти британця Тайсона Ф'юрі. У травні цього року українець переміг роздільним рішенням суддів.

За тиждень до бою легендарний боксер Леннокс Льюїс дав Ф'юрі пораду про те, як боксувати з Усиком. Слова колишнього боксера навів портал Boxing247.

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Що Льюїс радив Ф'юрі

Колишній абсолютний чемпіон світу заявив, що Ф'юрі слід активно використовувати свій джеб та переваги у габаритах, а також чинити на Усика фізичний тиск, включаючи тісний контакт на ближній дистанції.

За його словами, Ф'юрі потрібно викидати більше ударів замість підготовки одного вирішального. Він також підкреслив, що важливо врахувати помилки першого бою і не допустити їхнього повторення.

"Ф'юрі повинен використовувати свої габарити і працювати джебом. Йому потрібно серйозно натиснути на Усика, застосовуючи своє тіло та нав'язуючи боротьбу.

Потрібно викидати більше ударів, а не розраховувати на один. На цей раз знадобиться більше зусиль. Ф'юрі точно знає, що зробив неправильно у першому бою. Головне — не допустити повторення цих помилок", — заявив Льюїс.

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