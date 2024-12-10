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Зінченко повідомив, що багато про допомогу Усика ЗСУ не говорять

10 грудня 2024 16:33
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Зінченко підтримав Усика перед реваншем із Ф'юрі — відео
Олександр Усик. Фото: Reuters
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Об'єднаний чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик 21 грудня проведе реванш проти Тайсона Ф'юрі. Перед боєм володаря титулів підтримали українські спортсмени.

Одним із тих, хто підтримав Усика був захисник збірної України та лондонського "Арсеналу" Олександр Зінченко, який дав коментар DAZN.

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Футболіст "Арсеналу" висловив захоплення чемпіонськими досягненнями Усика у боксі. Він зазначив, що пишається Олександром не лише як спортсменом, а і як людиною.

Зінченко зазначив, що від військових знає багато речей про Усика, які залишаються за кадром.

"Усик витратив багато часу, щоб допомогти українцям та військовим. Це дуже важливо, і це показує, яке у нього велике серце. Це справжній приклад", — сказав Зінченко.

Усик після переходу у професійний бокс виграв 22 бої, з них 14 нокаутами, і ніколи не програвав.

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Олександр Усик Олександр Зінченко бокс українські боксери Усик — Ф'юрі 2

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