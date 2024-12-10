Зінченко підтримав Усика перед реваншем із Ф'юрі — відео

Олександр Усик. Фото: Reuters

Об'єднаний чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик 21 грудня проведе реванш проти Тайсона Ф'юрі. Перед боєм володаря титулів підтримали українські спортсмени.

Одним із тих, хто підтримав Усика був захисник збірної України та лондонського "Арсеналу" Олександр Зінченко, який дав коментар DAZN.

Читайте також:

Arsenal star & Ukraine international Oleksandr Zinchenko розмовляє з українським @usykaa ahead of December 21st 🙌 #Usyk2Fury : Preview documentary. Watch now on the DAZN Boxing YouTube channel pic.twitter.com/ZWrAJBwLXJ — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 9, 2024

Зінченко підтримав Усика

Футболіст "Арсеналу" висловив захоплення чемпіонськими досягненнями Усика у боксі. Він зазначив, що пишається Олександром не лише як спортсменом, а і як людиною.

Зінченко зазначив, що від військових знає багато речей про Усика, які залишаються за кадром.

"Усик витратив багато часу, щоб допомогти українцям та військовим. Це дуже важливо, і це показує, яке у нього велике серце. Це справжній приклад", — сказав Зінченко.

Усик після переходу у професійний бокс виграв 22 бої, з них 14 нокаутами, і ніколи не програвав.

Нагадаємо, "Інгульцю" Олександра Поворознюка ніде проводити домашні матчі .

У донецькому "Шахтарі" позиції Марино Пушича у дуже хиткому становищі.

Центральний захисник збірної України Ілля Забарний став найкращим гравцем чемпіонату Англії.

Зірковий француз Кіліан Мбаппе розповів, як сприйняв перехід із "ПСЖ" до "Реала".