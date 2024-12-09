Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Трубін показав, як підтримав Усика перед реваншем з Ф'юрі arrow

Трубін показав, як підтримав Усика перед реваншем з Ф'юрі

9 грудня 2024 19:21
Станіслав Костюк - Редактор
Трубін здивував зверненням до Усика перед реваншем з Ф'юрі
Анатолій Трубін у футболці на підтримку Олександра Усика. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/
Станіслав Костюк - Редактор

Основний голкіпер португальської "Бенфіки" та збірної України Анатолій Трубін приєднався до команди, яка підтримує промо бою Олександра Усика з Тайсоном Ф'юрі. Футболіст став героєм нового відео, присвяченого майбутньому реваншу.

Трубін присвятив Усику слова підтримки, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Один із лідерів збірної України Анатолій Трубін одягнув синю футболку з написом "Usyk" та символом бджоли, щоб підтримати чемпіона світу з боксу у надважкій вазі. Воротар із посмішкою заявив, що перебуває в команді Усика, після чого продемонстрував це у відео колажі.

Усик б'є — Трубін відбиває

У короткому ролику показано нарізування із тренувань українського боксера, який таким чином передає естафету голкіперу збірної України. Трубін ловить м'ячі після ударів у виконанні Усика, а потім надягає боксерські рукавички та працює в рингу.

Це відео стало частиною промо до реваншу Тайсона Ф'юрі з Олександром Усиком, який відбудеться 21 грудня в Саудівській Аравії. Переможець бою отримає відразу чотири пояси й стане абсолютним чемпіоном світу з боксу у надважкій вазі.

Нагадаємо, український гімнаст Ілля Ковтун не взяв прапор України на святкування чемпіонського титулу на тлі чуток про перехід до збірної Хорватії.

Колишній тренер "Реала" Зінедін Зідан відмовився від вигідної пропозиції очолити відомий топклуб.

Лідер "Динамо" Віталій Буяльський розкрив секрет тренерського штабу, який збільшив результативність команди.

У Кахабера Каладзе залишився бізнес в Україні, хоча проти нього запроваджено персональні санкції.

спорт Олександр Усик бокс Тайсон Ф'юрі Анатолій Трубін Бій Усик — Ф'юрі

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

19:31 Топпосадовець з Одеси приховав житло й автомобіль — НАЗК

19:28 Поразка Асада — Зеленський відреагував на події в Сирії

19:13 Де оформити свідоцтво про смерть загиблого воїна

18:59 Сильні опади накриють Україну — прогноз погоди на завтра

18:57 Дорогий номінал — за якими монетами полюють колекціонери

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

18:55 Вацко розповів, чи переведуть Калюжного в дубль Олександрії

18:53 До Молдови з Одещини за 5 тис. доларів — маршрут для ухилянтів

Text

18:34 Масштабний мітинг у Тбілісі — прямий ефір

18:14 Теракт на Одещині — у супермаркеті пролунав вибух

18:10 Захистіть себе — 5 секретів, які краще не обговорювати з ChatGPT

19:31 Топпосадовець з Одеси приховав житло й автомобіль — НАЗК

19:28 Поразка Асада — Зеленський відреагував на події в Сирії

19:13 Де оформити свідоцтво про смерть загиблого воїна

18:59 Сильні опади накриють Україну — прогноз погоди на завтра

18:57 Дорогий номінал — за якими монетами полюють колекціонери

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

18:55 Вацко розповів, чи переведуть Калюжного в дубль Олександрії

18:53 До Молдови з Одещини за 5 тис. доларів — маршрут для ухилянтів

18:14 Теракт на Одещині — у супермаркеті пролунав вибух

18:10 Захистіть себе — 5 секретів, які краще не обговорювати з ChatGPT

18:06 Пільги для дружин УБД — які знижки будуть доступні у 2025 році

06:17 Скільки коштують продукти у Польщі та в Україні — порівняння

4 грудня 2024

06:27 Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

06:22 Альтернативи дровам — ціни на паливні брикети та пелети в Україні

3 грудня 2024
Ексклюзив

19:16 Неінклюзивна Одеса — з чим стикаються ветерани війни

Ексклюзив

12:15 Живе без очей —  історія захисника, який втратив зір на війні

06:07 Оренда квартир Львові — як зросла вартість житла у листопаді

2 грудня 2024

22:37 Проїзд зріс у два рази, а зарплата ні — одесити про тарифи

06:40 Ціни на чормет в Україні — скільки коштує брухт у грудні

06:20 Рекорди цін — ТОП продуктів, що найбільше здорожчали за осінь

1 грудня 2024

19:07 Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

Text

18:34 Масштабний мітинг у Тбілісі — прямий ефір

Text

18:01 Рябцев пропонує розробити тариф на розподіл електрики

Text

17:50 Зеленський розкрив подробиці розмови з Трампом — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Зеленський натякнув на кінець війни — ефір День.LIVE

Text

12:34 Пендзин пояснив причину зростання цін на продукти для олів'є

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

Text

08:00 Заява Трампа про війну та удар по Сирії — ефір Ранок.LIVE

7 грудня 2024
Text

17:39 Зустріч Зеленського з Макроном та Трампом у Парижі — прямий ефір

Text

14:47 Переговори з Росією — Ягодзінський прокоментував можливість

6 грудня 2024
Text

20:37 Робота світлофорів під час відключень — розслідування Наша Справа

Text

20:11 Ігнатьєв заявив, що Київ провалив підготовку до зими

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

1 грудня 2024

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

6 грудня 2024

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

3 грудня 2024

06:35 Ця інформація дуже особиста — про що не зобов'язаний знати ТЦК

6 грудня 2024

16:16 Ф'юрі раптово скасував бій та хоче знайти кращого суперника

7 грудня 2024

06:58Президентська тисяча — хто у Львові подав заявку на виплату