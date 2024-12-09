Трубін здивував зверненням до Усика перед реваншем з Ф'юрі

Анатолій Трубін у футболці на підтримку Олександра Усика. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Основний голкіпер португальської "Бенфіки" та збірної України Анатолій Трубін приєднався до команди, яка підтримує промо бою Олександра Усика з Тайсоном Ф'юрі. Футболіст став героєм нового відео, присвяченого майбутньому реваншу.

Трубін присвятив Усику слова підтримки, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Один із лідерів збірної України Анатолій Трубін одягнув синю футболку з написом "Usyk" та символом бджоли, щоб підтримати чемпіона світу з боксу у надважкій вазі. Воротар із посмішкою заявив, що перебуває в команді Усика, після чого продемонстрував це у відео колажі.

Усик б'є — Трубін відбиває

У короткому ролику показано нарізування із тренувань українського боксера, який таким чином передає естафету голкіперу збірної України. Трубін ловить м'ячі після ударів у виконанні Усика, а потім надягає боксерські рукавички та працює в рингу.

Це відео стало частиною промо до реваншу Тайсона Ф'юрі з Олександром Усиком, який відбудеться 21 грудня в Саудівській Аравії. Переможець бою отримає відразу чотири пояси й стане абсолютним чемпіоном світу з боксу у надважкій вазі.

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