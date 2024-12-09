Трубин удивил обращением к Усику перед реваншем с Фьюри

Анатолий Трубин в футболке в поддержку Александра Усика. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Основной голкипер португальской "Бенфики" и сборной Украины Анатолий Трубин присоединился к команде, которая поддерживает промо боя Александра Усика с Тайсоном Фьюри. Футболист стал героем нового видео, которое посвящено будущему реваншу.

Трубин посвятил Усику слова поддержки, сообщает портал Новини.LIVE.

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Один из лидеров сборной Украины Анатолий Трубин надел синюю футболку с надписью Usyk и символом пчелы, чтобы поддержать чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе. Вратарь с улыбкой заявил, что находится в команде Усика, после чего продемонстрировал это в видео коллаже.

Усик бьет — Трубин отражает

В коротком ролике показана нарезка из тренировок украинского боксера, который таким образом передает эстафету голкиперу сборной Украины. Трубин ловит мячи после ударов в исполнении Усика, а затем надевает боксерские перчатки и работает в ринге.

Это видео стало часть промо к реваншу Тайсона Фьюри с Александром Усиком, который состоится 21 декабря в Саудовской Аравии. Победитель боя получит сразу четыре пояса и станет абсолютным чемпионом мира по боксу в сверхтяжелом весе.

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