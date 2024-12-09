Трубина резко раскритиковали за его игру в Португалии

Трубина раскритиковали из-за поведения голкипера в Португалии
Португальская "Бенфика" победила в важном матче национального первенства. Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин сохранил свои ворота в неприкосновенности.
Трубина раскритиковали после матча в чемпионате Португалии, сообщает A Bola.
В матче 13-го тура чемпионата Португалии "Бенфика" обыграла на выезде "Гимарайнш" со счетом 1:0. Единственный гол еще в первом тайме забил Керем Актюркоглу. Украинский голкипер лиссабонской команды несколько раз спас ее от гола.
Трубин разозлил болельщиков
Во время поединка "Бенфики" болельщики несколько раз освистали вратаря команды. Причиной этой реакции стало то, что голкипер "тянул время" и долго не вводил мяч в игру во время ударов от ворот. Периодически к свисту подключались даже фаны "Бенфики", которым хотелось увидеть более динамичную игру.
Однако после матча большая часть болельщиков поддержала Трубина в комментариях в социальных сетях, где развернулась дискуссия по поводу игры команды. Они писали, что иногда важно успокоить темп поединка и сбить атакующий запал соперника. Украинский голкипер делает не только сэйвы, но и руководит темпом матчей.
"Бенфика" отстает на два очка от "Спортинга", который лидирует в турнирной таблице. При этом у команды, за которую выступает Трубин, есть матч в запасе.
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