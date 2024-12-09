Трубина резко раскритиковали за его игру в Португалии

Анатолий Трубин во время матча. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Португальская "Бенфика" победила в важном матче национального первенства. Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Трубина раскритиковали после матча в чемпионате Португалии, сообщает A Bola.

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В матче 13-го тура чемпионата Португалии "Бенфика" обыграла на выезде "Гимарайнш" со счетом 1:0. Единственный гол еще в первом тайме забил Керем Актюркоглу. Украинский голкипер лиссабонской команды несколько раз спас ее от гола.

Анатолий Трубин с мячом. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Трубин разозлил болельщиков

Во время поединка "Бенфики" болельщики несколько раз освистали вратаря команды. Причиной этой реакции стало то, что голкипер "тянул время" и долго не вводил мяч в игру во время ударов от ворот. Периодически к свисту подключались даже фаны "Бенфики", которым хотелось увидеть более динамичную игру.

Однако после матча большая часть болельщиков поддержала Трубина в комментариях в социальных сетях, где развернулась дискуссия по поводу игры команды. Они писали, что иногда важно успокоить темп поединка и сбить атакующий запал соперника. Украинский голкипер делает не только сэйвы, но и руководит темпом матчей.

"Бенфика" отстает на два очка от "Спортинга", который лидирует в турнирной таблице. При этом у команды, за которую выступает Трубин, есть матч в запасе.

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