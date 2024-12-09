Трубіна різко розкритикували за його гру у Португалії

Анатолій Трубін під час матчу. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Португальська "Бенфіка" перемогла у важливому матчі національної першості. Голкіпер збірної України Анатолій Трубін зберіг свої ворота у недоторканності.

Трубіна розкритикували після матчу у чемпіонаті Португалії, повідомляє A Bola.

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У матчі 13-го туру чемпіонату Португалії "Бенфіка" обіграла на виїзді "Гімарайнш" з рахунком 1:0. Єдиний гол ще у першому таймі забив Керем Актюркоглу. Український голкіпер лісабонської команди декілька разів рятував її від гола.

Анатолій Трубін із м'ячем. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Трубін розлютив уболівальників

Під час поєдинку "Бенфіки" вболівальники кілька разів освистали воротаря команди. Причиною цієї реакції стало те, що голкіпер "тягнув час" і довго не вводив м'яч у гру під час ударів від воріт. Періодично до свисту підключалися навіть фани "Бенфіки", яким хотілося побачити динамічнішу гру.

Однак після матчу більша частина вболівальників підтримала Трубіна у коментарях у соціальних мережах, де розгорнулася дискусія з приводу гри команди. Вони писали, що іноді важливо заспокоїти темп поєдинку та збити атакуючий запал суперника. Український голкіпер робить не лише сейви, а й керує темпом матчів.

"Бенфіка" відстає на два очки від "Спортінга", який лідирує у турнірній таблиці. При цьому команда, за яку виступає Трубін, має матч у запасі.

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