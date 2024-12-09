Трубіна різко розкритикували за його гру у Португалії

Трубіна розкритикували через поведінку голкіпера в Португалії
Португальська "Бенфіка" перемогла у важливому матчі національної першості. Голкіпер збірної України Анатолій Трубін зберіг свої ворота у недоторканності.
Трубіна розкритикували після матчу у чемпіонаті Португалії, повідомляє A Bola.
У матчі 13-го туру чемпіонату Португалії "Бенфіка" обіграла на виїзді "Гімарайнш" з рахунком 1:0. Єдиний гол ще у першому таймі забив Керем Актюркоглу. Український голкіпер лісабонської команди декілька разів рятував її від гола.
Трубін розлютив уболівальників
Під час поєдинку "Бенфіки" вболівальники кілька разів освистали воротаря команди. Причиною цієї реакції стало те, що голкіпер "тягнув час" і довго не вводив м'яч у гру під час ударів від воріт. Періодично до свисту підключалися навіть фани "Бенфіки", яким хотілося побачити динамічнішу гру.
Однак після матчу більша частина вболівальників підтримала Трубіна у коментарях у соціальних мережах, де розгорнулася дискусія з приводу гри команди. Вони писали, що іноді важливо заспокоїти темп поєдинку та збити атакуючий запал суперника. Український голкіпер робить не лише сейви, а й керує темпом матчів.
"Бенфіка" відстає на два очки від "Спортінга", який лідирує у турнірній таблиці. При цьому команда, за яку виступає Трубін, має матч у запасі.
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