Зинченко поддержал Усика перед реваншем с Фьюри — видео

Александр Усик. Фото: Reuters

Объединенный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик 21 декабря проведет реванш против Тайсона Фьюри. Перед боем обладателя титулов поддержали украинские спортсмены.

Одним из поддержавших Усика был защитник сборной Украины и лондонского "Арсенала" Александр Зинченко, который дал комментарий DAZN.

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Arsenal star & Ukraine international Oleksandr Zinchenko talks fellow countryman @usykaa ahead of December 21st 🙌#Usyk2Fury: Preview documentary. Watch now on the DAZN Boxing YouTube channel pic.twitter.com/ZWrAJBwLXJ — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 9, 2024

Зинченко поддержал Усика

Футболист "Арсенала" выразил восхищение чемпионскими достижениями Усика в боксе. Он отметил, что гордится Александром не только как спортсменом, но и как человеком.

Зинченко отметил, что от военных знает многие вещи об Усике, которые остаются за кадром.

"Усик потратил много времени, чтобы помочь украинцам и военным. Это очень важно, и это показывает, какое у него большое сердце. Это настоящий пример", — сказал Зинченко.

Усик после перехода в профессиональный бокс выиграл 22 боя, из них 14 нокаутами, и никогда не проигрывал.

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