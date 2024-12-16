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Экс-чемпион дал плохой прогноз для участника реванша Усик — Фьюри

16 декабря 2024 10:55
Алексей Паламарчук - Редактор
Усик — Фьюри 2 — прогноз Пола Малиньяджи на бой года в Саудовской Аравии
Александр Усик и Тайсон Фьюри. Фото: Matchroom Boxing
Алексей Паламарчук - Редактор

В Садовской Аравии 21 декабря состоится большое шоу: Усик-Фьюри. На ринг во второй раз за семь месяцев выйдут чемпион мира по версии WBC, WBO, WBA Александр Усик и Тайсон Фьюри.

В неделю перед боем известный американский боксер, бывший чемпион мира, который один из титулов выиграл в Донецке на "Донбасс Арене", Пол Малиньяджи сделал прогноз на бой Усик — Фьюри 2. Слова бывшего спортсмена привел портал Boxing247.

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Отметим, то в мае текущего года Усику удалось победить Фьюри раздельным решением судей.

Пол Малиньяджи
Пол Малиньяджи. Фото: tss.ib.tv

Что сказал Малиньяджи о бое Усик — Фьюри

Малиньяджи выразил мнение, что в реванше между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри победу одержит украинский боксер.

Пол отметил, что три тяжелых поединка с Деонтеем Уайлдером сильно повлияли на Фьюри.

По словам Малиньяджи, пропущенные удары от одного из самых мощных панчеров в мире оставили неизгладимый след на карьере Тайсона, и он уже не сможет вернуться к своей прежней форме.

За свою карьеру Усик выиграл 22 боя, 14 досрочно, и он никогда не проигрывал. У Фьюри 34 победы, 24 нокаутами, одно поражение и одна ничья.

Напомним, ранее Усик, Фьюри и Турки Аль аш-Шейх устроили забавное обсуждение в видеочате.

Поединок Усик — Фьюри смотреть смогут и в Украине.

Легендарный Леннокс Льюис рассказал, как Фьюри побить Усика.

Александр Усик бокс Тайсон Фьюри профессиональный бокс украинские боксеры Усик — Фьюри 2

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