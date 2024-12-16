Усик — Фьюри 2 — прогноз Пола Малиньяджи на бой года в Саудовской Аравии

Экс-чемпион дал плохой прогноз для участника реванша Усик — Фьюри
В Садовской Аравии 21 декабря состоится большое шоу: Усик-Фьюри. На ринг во второй раз за семь месяцев выйдут чемпион мира по версии WBC, WBO, WBA Александр Усик и Тайсон Фьюри.
В неделю перед боем известный американский боксер, бывший чемпион мира, который один из титулов выиграл в Донецке на "Донбасс Арене", Пол Малиньяджи сделал прогноз на бой Усик — Фьюри 2. Слова бывшего спортсмена привел портал Boxing247.
Отметим, то в мае текущего года Усику удалось победить Фьюри раздельным решением судей.
Что сказал Малиньяджи о бое Усик — Фьюри
Малиньяджи выразил мнение, что в реванше между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри победу одержит украинский боксер.
Пол отметил, что три тяжелых поединка с Деонтеем Уайлдером сильно повлияли на Фьюри.
По словам Малиньяджи, пропущенные удары от одного из самых мощных панчеров в мире оставили неизгладимый след на карьере Тайсона, и он уже не сможет вернуться к своей прежней форме.
За свою карьеру Усик выиграл 22 боя, 14 досрочно, и он никогда не проигрывал. У Фьюри 34 победы, 24 нокаутами, одно поражение и одна ничья.
Напомним, ранее Усик, Фьюри и Турки Аль аш-Шейх устроили забавное обсуждение в видеочате.
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