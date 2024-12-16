Усик — Ф'юрі 2 — прогноз Пола Маліньяджі на бій року в Саудівській Аравії.

Ексчемпіон дав поганий прогноз для учасника реваншу Усик — Ф'юрі
У Садівській Аравії 21 грудня відбудеться велике шоу: Усик-Фьюрі. На ринг вдруге за сім місяців вийдуть чемпіон світу за версією WBC, WBO, WBA Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі.
У тиждень перед боєм відомий американський боксер, колишній чемпіон світу, який один із титулів виграв у Донецьку на "Донбас Арені", Пол Маліньяджі зробив прогноз на бій Усик — Ф'юрі 2. Слова колишнього спортсмена навів портал Boxing247.
Зазначимо, що у травні поточного року Усику вдалося перемогти Ф'юрі роздільним рішенням суддів.
Що сказав Маліньяджі про бій Усик — Ф'юрі
Маліньяджі висловив думку, що у реванші між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі перемогу здобуде український боксер.
Пол зазначив, що три важкі поєдинки з Деонтеєм Уайлдером сильно вплинули на Ф'юрі.
За словами Маліньяджі, пропущені удари від одного з найпотужніших панчерів у світі залишили незабутній слід на кар'єрі Тайсона, і він уже не зможе повернутися до своєї колишньої форми.
За свою кар'єру Усик виграв 22 бої, 14 достроково, і він ніколи не програвав. У Ф'юрі 34 перемоги, 24 нокаутами, одна поразка та одна нічия.
Нагадаємо, раніше Усик, Ф'юрі та Турки Аль аш-Шейх влаштували кумедне обговорення у відеочаті.
Поєдинок Усік — Ф'юрі дивитися зможуть і в Україні.
Легендарний Леннокс Льюїс розповів, як Ф'юрі побити Усика.
Читайте Новини.LIVE!