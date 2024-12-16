Усик — Ф'юрі 2 — прогноз Пола Маліньяджі на бій року в Саудівській Аравії.

Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі. Фото: Matchroom Boxing

У Садівській Аравії 21 грудня відбудеться велике шоу: Усик-Фьюрі. На ринг вдруге за сім місяців вийдуть чемпіон світу за версією WBC, WBO, WBA Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі.

У тиждень перед боєм відомий американський боксер, колишній чемпіон світу, який один із титулів виграв у Донецьку на "Донбас Арені", Пол Маліньяджі зробив прогноз на бій Усик — Ф'юрі 2. Слова колишнього спортсмена навів портал Boxing247.

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Зазначимо, що у травні поточного року Усику вдалося перемогти Ф'юрі роздільним рішенням суддів.

Пол Маліньяджі. Фото: tss.ib.tv

Що сказав Маліньяджі про бій Усик — Ф'юрі

Маліньяджі висловив думку, що у реванші між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі перемогу здобуде український боксер.

Пол зазначив, що три важкі поєдинки з Деонтеєм Уайлдером сильно вплинули на Ф'юрі.

За словами Маліньяджі, пропущені удари від одного з найпотужніших панчерів у світі залишили незабутній слід на кар'єрі Тайсона, і він уже не зможе повернутися до своєї колишньої форми.

За свою кар'єру Усик виграв 22 бої, 14 достроково, і він ніколи не програвав. У Ф'юрі 34 перемоги, 24 нокаутами, одна поразка та одна нічия.

Нагадаємо, раніше Усик, Ф'юрі та Турки Аль аш-Шейх влаштували кумедне обговорення у відеочаті.

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