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Усик — Ф'юрі — як дивитися головний боксерський поєдинок року

16 грудня 2024 13:33
Олексій Паламарчук - Редактор
Усик — Ф'юри — онлайн-трансляція бою за пояс чемпіона світу з боксу
Олександр Усик відповідає на запитання перед боєм. Фото: Reuters/Mohammed Benmansour
Олексій Паламарчук - Редактор

У Саудівській Аравії вже 21 грудня пройде "Вечір боксу" за участю двох найтитулованіших представників надважкої ваги. Онлайн-трансляцію бою Усик-Ф'юрі можна буде дивитися і в Україні.

Текстова трансляція поєдинку буде доступна на порталі Новини.LIVE.

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У травні 2024 року Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі роздільним рішенням суддів. Ще перед першим боєм боксерів суперники домовились про проведення реваншу. Він відбудеться 21 грудня, в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

Відео, яке вийшло за два тижні до поєдинку зірок боксу, варто переглянути ще раз. Суперники буквально "залізли" один одному у голову. Хто від цього виграє?

Де дивитися бій Усик — Ф'юрі

Трансляція спортивного заходу в Саудівській Аравії розпочнеться пізно ввечері 20 грудня на медіасервісі Megogo за наявності підписок "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" та "MEGOPACK XL".

Дивитись бокс можна буде у підрозділі "Єдиноборства" у розділі "Спорт", на каналі "MEGOGO Гонг", а також на окремому каналі у розділі "Телебачення". Він буде доступний у день бою Усик-Ф'юрі.

Тайсон Ф'юрі
Тайсон Ф'юрі за тиждень до реваншу. Фото: Reuters/Mohammed Benmansour

Переможець реваншу не стане абсолютним чемпіоном світу з боксу. Після перемоги над Ф'юрі Усику довелося відмовитися від поясу за версією IBF через те, що українець не встиг відновитись та підтвердити титул.

Олександр Усик буде не єдиним українським боксером, який того вечора вийде на ринг в Ер-Ріяді. В андеркарді Сергій Богачук змагатиметься з Ізраїлом Мадримовим з Узбекистану в першій напівсередній вазі.

Чекає на свій поєдинок і Даніель Лапін. Спаринг-партнер Олександра Усика протистоятиме Ділану Коліну з Франції за пояси IBF Intercontinental та WBA Continental у напівважкій вазі.

Чемпіон WBC International у надважкій вазі Андрій Новицький також проведе поєдинок. Його суперником стане Едгар Рамірес із Мексики.

Нагадаємо, американський боксер Пол Маліньяджі зробив несподіваний прогноз перед реваншем Олександра Усика з Тайсоном Ф'юрі.

Організатор бою Турки Аль-Шейх змусив боксерів імпровізувати під час жарту, який видався смішним обом суперникам.

Леннокс Льюїс назвав умову, при виконанні якої Тайсон Ф'юрі візьме реванш в українця.

спорт Олександр Усик бокс Тайсон Ф'юрі Бій Усик — Ф'юрі онлайн трансляція

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