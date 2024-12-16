Ігор Циганик анонсував гучні новини про майбутнє Михайла Мудрика

Михайло Мудрик. Фото: Reuters

Український вінгер лондонського "Челсі" Михайло Мудрик невдовзі може змінити команду. Чутки щодо його трансферу продовжують ширитися в ЗМІ.

Підлив масла у вогонь журналіст Ігор Циганик, який в ефірі свого YouTube-каналу пообіцяв великі новини на наступний тиждень.

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В останніх матчах "Челсі" Мудрик не потрапляє навіть в заявку. В клубі пов’язують ситуацію з хворобою Михайла, але футболіст не грає вже кілька тижнів, що викликає більше питань.

За словами Циганика, у нього є інсайд щодо відсутності Мудрика в заявці "Челсі", але поки він боїться його розголошувати. Ситуація повинна стати зрозумілішою наступного тижня, коли все стане відомо.

"Буду відвертий, іноді в журналістів бувають такі інсайди, коли краще дочекатися офіційної інформації.

Поки що так, думаю наступного тижня про Мудрика усі будемо говорити", — сказав Циганик.

Зазначимо, що цього сезону 23-літній Мудрик в 15 матчах забив три голи та зробив п’ять асистів.

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