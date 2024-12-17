Баскетболіст Тімма наклав на себе руки в Москві через сварку з Сєдоковою

Яніс Тімма під час виступу за Лейкленд Меджик. Фото: instagram.com/janis.timma/

Колишнього баскетболіста збірної Латвії Яніса Тімму знайшли мертвим у Москві. Поряд із тілом чоловіка співачки Анни Сєдокової була передсмертна записка.

Тімма та Сєдокова в останні роки жили й працювали з Росією, повідомляє BasketNews.

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Яніс Тімма переживав важке розставання з Анною Сєдоковою. Пара офіційно розійшлася на початку грудня 2024 року. Вночі 17 грудня тіло 32-річного баскетболіста було знайдено в одному з готелів Москви. Місцеві ЗМІ повідомляють, що Тімма наклав на себе руки. У номері готелю знайшли передсмертну записку колишнього спортсмена.

Яніс Тімма та Анна Сєдокова. Фото: instagram.com/janis.timma/

Чому Тімма наклав на себе руки

Баскетболіст із Латвії зустрічався з колишньою солісткою гурту "ВІА Гра" Анною Сєдоковою з 2019 року, незабаром після цього вони одружилися. Тімма був у захваті від дружини, присвячував їй спортивні успіхи, робив татуювання на честь співачки.

Проте останнім часом пара постійно сварилася. Баскетболіст писав про це у своєму акаунті в соціальній мережі. Поруч із тілом Яніса був його мобільний телефон. Останнє повідомлення в ньому — від Сєдокової. Анна просила спортсмена передзвонити їй.

Яніс Тімма під час матчу. Фото: instagram.com/janis.timma/

Яніс Тімма виступав за клуби з Латвії, Росії, Іспанії, Греції та навіть Пуерто-Ріко. Останнім часом його кар'єра не розвивалася, спортсмен вирішив остаточно переїхати до Москви.

Анна Сєдокова раніше була одружена з колишнім футболістом київського "Динамо", білорусом Валентином Белькевичем. Їхній шлюб тривав з 2004 по 2006 роки. Спортсмен помер у серпні 2014 року від тромбоемболії.

Сєдокова виховує трьох дітей від попередніх шлюбів, зокрема дочку Валентина Белькевича. Анна не мала спільних дітей з Янісом.

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