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Бывшая жена экс-игрока Динамо стала вдовой

17 декабря 2024 09:48
Станислав Костюк - Редактор
Баскетболист Тимма покончил с собой в Москве из-за ссоры с Седоковой
Янис Тимма во время выступления за Лейкленд Мэджик. Фото: instagram.com/janis.timma/
Станислав Костюк - Редактор

Бывший баскетболист сборной Латвии Янис Тимма был найден мертвым в Москве. Рядом с телом мужа певицы Анны Седоковой оказалась предсмертная записка.  

Тимма и Седокова в последние годы жили и работали в России, сообщает BasketNews.

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Янис Тимма переживал болезненное расставание с Анной Седоковой. Пара официально рассталась в начале декабря 2024 года. Ночью 17 декабря тело 32-летнего баскетболиста было найдено в одной из гостиниц Москвы. Местные СМИ сообщают, что Тимма покончил жизнь самоубийством. В номере отеля нашли предсмертную записку бывшего спортсмена. 

Янис Тимма и Анна Седокова
Янис Тимма и Анна Седокова. Фото: instagram.com/janis.timma/

Почему Тимма покончил с собой 

Баскетболист из Латвии встречался с бывшей солисткой группы "ВИА Гра" Анной Седоковой с 2019 года, вскоре после этого они поженились. Тимма был без ума от супруги, посвящал ей спортивные успехи, делал татуировки в честь певицы. 

Однако в последнее время пара постоянно ссорилась. Баскетболист писал об этом в своем аккаунте в социальной сети. Рядом с телом Яниса был его мобильный телефон. Последнее сообщение в нем — от Седоковой. Анна просила спортсмена перезвонить ей. 

Янис Тимма
Янис Тимма во время матча. Фото: instagram.com/janis.timma/

Янис Тимма выступал за клубы из Латвии, России, Испании, Греции и даже Пуэрто-Рико. В последнее время его карьера не развивалась, спортсмен решил окончательно переехать в Москву. 

Анна Седокова раньше была замужем за бывшим футболистом киевского "Динамо", белорусом Валентином Белькевичем. Их брак длился с 2004 по 2006 годы. Спортсмен скончался в августе 2014 года от тромбоэмболии. 

Седокова воспитывает трех детей от предыдущих браков, в том числе дочь Валентина Белькевича. У Анны не было общих детей с Янисом. 

Напомним, футболист сборной Украины Михаил Мудрик сдал положительный допинг-тест. Игрок был претендентом на переход в мюнхенскую "Баварию". 

У голкипера сборной Украины Андрея Лунина могут возникнуть неожиданные проблемы в мадридском "Реале". 

Известная украинская спортсменка Юлия Левченко показала стройную фигуру в облегающем боди из тренажерного зала.

спорт футбол Анна Седокова Динамо Баскетбол

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