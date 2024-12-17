Скрипник близок к подписанию контракта с известным клубом

Виктор Скрипник во время работы в "Заре". Фото: УНИАН

Известный украинский тренер Виктор Скрипник в ближайшее время может вернуться в Премьер-лигу. Он уже ведет переговоры с одной из команд УПЛ.

Скрипник продолжает учиться на тренерских курсах в Германии, сообщает "ТаТоТаке".

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Бывший наставник луганской "Зари" Виктор Скрипник может снова возглавить эту команду. Уже полгода 55-летний специалист находится без работы. Он ведет переговоры с президентом клуба Евгением Геллером.

Виктор Скрипник во время тренировки. Фото: УНИАН

Что известно о возвращении Скрипника

Руководство "Зари" решило досрочно расторгнуть контракт с Младеном Бартуловичем. Уже с 2025 года в луганской команде будет новый главный тренер. Им может стать Виктор Скрипник, который работал в луганском клубе с 2019 по 2022 годы.

Помимо этого, бывший футболист сборной Украины тренировал полтавскую "Ворсклу" и харьковский "Металлист 1925". Он начинал карьеру тренера в немецком клубе "Вердер", где перед этим провел 8 лет в качестве игрока. Скрипник начинал с юношеской команде бременцев, затем работал с молодежным коллективом, после чего руководил игрой основной команды.

После ухода из "Металлист 1925" Скрипник вернулся в Германию, где продолжает учиться на тренерских курсах. Пока владельцу "Зари" Геллеру не удалось договориться с тренером о возвращении наставника в Украину.

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