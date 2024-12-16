Гвардиола в Манчестер Сити — реакция болельщиков после серии поражений

Хосеп Гвардиола. Фото: Reuters

В 16-м туре Английской премьер-лиги "Манчестер Сити" в дерби проиграл "Манчестер Юнайтед". Подопечные Пепа Гвардиолы снова не смогли выиграть и уступили со счетом 1:2.

Во время матча болельщики "Сити" обратились к Гвардиоле после серии неудачных матчей, сообщил портал Новини.LIVE.

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Что болельщики написали Гвардиоле

Перед игрой болельщики "горожан" поддержали главного тренера, разместив на центральной трибуне огромный баннер.

На баннере, который растянули практически на всю трибуну, был изображен Хосеп и слова: "Больше, чем просто тренер".

В последних 11 матчах подопечные Гвардиолы восемь матчей проиграли, дважды сыграли вничью и лишь раз победили.

За восемь лет в "Манчестер Сити" Гвардиола выиграл с командой шесть чемпионских титулов и Лигу чемпионов.

Отметим, что из-за последних неудач у Гвардиолы начались проблемы со здоровьем.

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