Гвардиола в Манчестер Сити — реакция болельщиков после серии поражений

Болельщики Ман Сити жестко обратились к Гвардиоле
В 16-м туре Английской премьер-лиги "Манчестер Сити" в дерби проиграл "Манчестер Юнайтед". Подопечные Пепа Гвардиолы снова не смогли выиграть и уступили со счетом 1:2.
Во время матча болельщики "Сити" обратились к Гвардиоле после серии неудачных матчей, сообщил портал Новини.LIVE.
Что болельщики написали Гвардиоле
Перед игрой болельщики "горожан" поддержали главного тренера, разместив на центральной трибуне огромный баннер.
На баннере, который растянули практически на всю трибуну, был изображен Хосеп и слова: "Больше, чем просто тренер".
В последних 11 матчах подопечные Гвардиолы восемь матчей проиграли, дважды сыграли вничью и лишь раз победили.
За восемь лет в "Манчестер Сити" Гвардиола выиграл с командой шесть чемпионских титулов и Лигу чемпионов.
Отметим, что из-за последних неудач у Гвардиолы начались проблемы со здоровьем.
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