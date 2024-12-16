Пушич разозлил болельщиков Шахтера из-за поступка после игры с Полесьем

Пушич разозлил болельщиков Шахтера странным заявлением
Донецкий "Шахтер" неудачно завершил 2024 год. Команда Марино Пушича проиграла два последних поединка и оставила много вопросов по поводу своего будущего.
Наставник "горняков" стал фигурантом неприятного скандала, сообщает Sport.ua.
В центральном матче 17 тура украинской Премьер-лиги "Шахтер" сыграл на выезде с "Полесьем". Донецкая команда снова не смогла обыграть соперника из Житомира. Подопечные Имада Ашура добились долгожданной победы, что расстроило тренера "горняков".
Скандал после матча
Финальный свисток арбитра зафиксировал неожиданную победу "Полесья". Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич проигнорировал традиционное рукопожатие наставников. Он с суровым лицом прошел мимо тренерского штаба житомирской команды.
Во время пресс-конференции у Пушича спросили, почему он так себя повел. Тренер заявил, что у него не было злого умысла. Наставник "горняков" не стал ждать, пока его заметят на скамейке "Полесья" и ушел в раздевалку. По словам Пушича, Ашур был занять празднованием победы. Болельщики донецкой команды в социальных сетях раскритиковали решение Пушича.
"Шахтер" завершил первую часть сезона на 3 месте в турнирной таблице УПЛ. "Горняки" отстают от "Динамо" на 7 баллов.
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