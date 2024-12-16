Пушич разозлил болельщиков Шахтера из-за поступка после игры с Полесьем

Тренер "горняков" Марино Пушич. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Донецкий "Шахтер" неудачно завершил 2024 год. Команда Марино Пушича проиграла два последних поединка и оставила много вопросов по поводу своего будущего.

Наставник "горняков" стал фигурантом неприятного скандала, сообщает Sport.ua.

Читайте также:

В центральном матче 17 тура украинской Премьер-лиги "Шахтер" сыграл на выезде с "Полесьем". Донецкая команда снова не смогла обыграть соперника из Житомира. Подопечные Имада Ашура добились долгожданной победы, что расстроило тренера "горняков".

Марино Пушич и Имад Ашур перед игрой. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Скандал после матча

Финальный свисток арбитра зафиксировал неожиданную победу "Полесья". Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич проигнорировал традиционное рукопожатие наставников. Он с суровым лицом прошел мимо тренерского штаба житомирской команды.

Во время пресс-конференции у Пушича спросили, почему он так себя повел. Тренер заявил, что у него не было злого умысла. Наставник "горняков" не стал ждать, пока его заметят на скамейке "Полесья" и ушел в раздевалку. По словам Пушича, Ашур был занять празднованием победы. Болельщики донецкой команды в социальных сетях раскритиковали решение Пушича.

"Шахтер" завершил первую часть сезона на 3 месте в турнирной таблице УПЛ. "Горняки" отстают от "Динамо" на 7 баллов.

Напомним, украинская спортсменка Юлия Левченко продемонстрировала, как похудела за последние месяцы.

Новым президентом Грузии стал бывший футболист национальной команды по футболу — что о нем известно.

У Андрея Лунина не будет возможности стать основным вратарем "Реала" из-за неожиданного решения Тибо Куртуа.

Один из футболистов киевского "Динамо" наотрез отказался возвращаться в Украину.