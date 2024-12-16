Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Пушич розлютив уболівальників Шахтаря дивною заявою arrow

Пушич розлютив уболівальників Шахтаря дивною заявою

16 грудня 2024 09:37
Станіслав Костюк - Редактор
Пушич розлютив уболівальників Шахтаря через вчинок після гри з Поліссям
Тренер "гірників" Маріно Пушич. Фото: пресслужба "Шахтаря"
Станіслав Костюк - Редактор

Донецький "Шахтар" невдало завершив 2024 рік. Команда Маріно Пушича програла два останні поєдинки й залишила багато питань щодо свого майбутнього.

Наставник "гірників" став фігурантом неприємного скандалу, повідомляє Sport.ua.

Читайте також:

У центральному матчі 17-го туру української Прем'єр-ліги "Шахтар" зіграв на виїзді з "Поліссям". Донецька команда знову не змогла обіграти суперника із Житомира. Підопічні Імада Ашура здобули довгоочікувану перемогу, що засмутило тренера "гірників".

Імад Ашур
Маріно Пушич та Імад Ашур перед грою. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Скандал після матчу

Фінальний свисток арбітра зафіксував несподівану перемогу "Полісся". Головний тренер "Шахтаря" Маріно Пушич проігнорував традиційний потиск рук наставників. Він із суворим обличчям пройшов повз тренерський штаб житомирської команди.

Під час пресконференції у Пушича запитали, чому він так повівся. Тренер заявив, що він не мав злого наміру. Наставник "гірників" не став чекати, поки його помітять на лавці "Полісся" і пішов у роздягальню. За словами Пушича, Ашур був зайнятий святкуванням перемоги. Уболівальники донецької команди у соціальних мережах розкритикували рішення Пушича.

"Шахтар" завершив першу частину сезону на 3 місці у турнірній таблиці УПЛ. "Гірники" відстають від "Динамо" на 7 балів.

Нагадаємо, українська спортсменка Юлія Левченко продемонструвала, як схудла за останні місяці.

Новим президентом Грузії став колишній футболіст національної команди з футболу — що про нього відомо.

У Андрія Луніна не буде можливості стати основним воротарем "Реала" через несподіване рішення Тібо Куртуа.

Один із футболістів київського "Динамо" навідріз відмовився повертатися до України.

спорт футбол ФК Шахтар тренер Полісся Маріно Пушич

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

11:39 Стефанишина відповіла на пропозицію США знизити призовний вік

11:29 В Одесі з'явилися небезпечні іграшки — що не можна купувати

11:12 Продати авто в Україні стало дорожче — розмір податку у 2025 році

11:00 Деякі українці отримають 20 тис. грн — умови програми

10:59 Любовні розборки на Одещині — жінку забили кочергою

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні - 80x80

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

10:56 Черги на кордоні України — затори можливі на кількох КПП

10:55 Ексчемпіон дав поганий прогноз для учасника реваншу Усик — Ф'юрі

10:54 Гроші в позику — чи ефективна боргова розписка в Україні

10:35 В СБУ підтвердили вдалий удар по складах ворога на Донеччині

10:32 У мережі показали ціни на глобальні версії Xiaomi Redmi Note 14

11:39 Стефанишина відповіла на пропозицію США знизити призовний вік

11:29 В Одесі з'явилися небезпечні іграшки — що не можна купувати

11:12 Продати авто в Україні стало дорожче — розмір податку у 2025 році

11:00 Деякі українці отримають 20 тис. грн — умови програми

10:59 Любовні розборки на Одещині — жінку забили кочергою

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні - 80x80

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

10:56 Черги на кордоні України — затори можливі на кількох КПП

10:55 Ексчемпіон дав поганий прогноз для учасника реваншу Усик — Ф'юрі

10:54 Гроші в позику — чи ефективна боргова розписка в Україні

10:35 В СБУ підтвердили вдалий удар по складах ворога на Донеччині

10:32 У мережі показали ціни на глобальні версії Xiaomi Redmi Note 14

06:40 Золото стрімко дорожчає — ціни на дорогоцінні метали у грудні

15 грудня 2024

07:25 Ви постарієте — скільки років потрібно збирати на житло в Україні

06:40 У грудні дорожчають кольорові метали — ціни за 1 кг латуні

06:25 Скільки коштують продукти у Німеччині та в Україні — порівняння

14 грудня 2024

06:56 Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

06:40 В Україні високі ціни на алюміній — вартість брухту у грудні

Ексклюзив

06:37 Зимова тисяча Зеленського — підтримка не для всіх

06:25 Тепло взимку — яку систему опалення обрати та ціни в Україні

13 грудня 2024

14:32 Економічне бронювання — кого з одеситів воно стосується

06:40 Ціни на мідь значно зросли — вартість кольорових металів у грудні

Text

08:00 Трамп наказав Заходу ввести війська в Україну — ефір Ранок.LIVE

15 грудня 2024
Text

18:39 Воїн пригадав події під час контрнаступу 2023 року — відео

14 грудня 2024
Text

18:02 Влада Грузії змусила держслужбовців прийти на відкриття ялинки

13 грудня 2024
Text

23:19 Фурса пояснив, як нові ліміти на перекази допоможуть економіці

Text

22:42 Нардепка заявила про зміни у системі забезпечення армії — деталі

Text

22:00 Скороход проінформувала про ситуацію з транзитом газу РФ

Text

18:16 Ветерани скаржаться на держпослуги — Констанкевич пояснила нюанси

Text

17:50 Звернення Сирського та відключення світла — ефір Вечір.LIVE

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні - 80x80

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

Text

17:44 Корольчук пояснив, чому минула зима пройшла без відключень

Text

17:33 Університети України зіткнулися з недобором студентів, — нардеп

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

6 грудня 2024

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

8 грудня 2024

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

6 грудня 2024

16:16 Ф'юрі раптово скасував бій та хоче знайти кращого суперника

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

8 грудня 2024

08:45 Пільги для пенсіонерів — що зміниться в 2025 році

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

3 грудня 2024

06:35 Ця інформація дуже особиста — про що не зобов'язаний знати ТЦК