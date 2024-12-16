Пушич розлютив уболівальників Шахтаря через вчинок після гри з Поліссям

Тренер "гірників" Маріно Пушич. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Донецький "Шахтар" невдало завершив 2024 рік. Команда Маріно Пушича програла два останні поєдинки й залишила багато питань щодо свого майбутнього.

Наставник "гірників" став фігурантом неприємного скандалу, повідомляє Sport.ua.

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У центральному матчі 17-го туру української Прем'єр-ліги "Шахтар" зіграв на виїзді з "Поліссям". Донецька команда знову не змогла обіграти суперника із Житомира. Підопічні Імада Ашура здобули довгоочікувану перемогу, що засмутило тренера "гірників".

Маріно Пушич та Імад Ашур перед грою. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Скандал після матчу

Фінальний свисток арбітра зафіксував несподівану перемогу "Полісся". Головний тренер "Шахтаря" Маріно Пушич проігнорував традиційний потиск рук наставників. Він із суворим обличчям пройшов повз тренерський штаб житомирської команди.

Під час пресконференції у Пушича запитали, чому він так повівся. Тренер заявив, що він не мав злого наміру. Наставник "гірників" не став чекати, поки його помітять на лавці "Полісся" і пішов у роздягальню. За словами Пушича, Ашур був зайнятий святкуванням перемоги. Уболівальники донецької команди у соціальних мережах розкритикували рішення Пушича.

"Шахтар" завершив першу частину сезону на 3 місці у турнірній таблиці УПЛ. "Гірники" відстають від "Динамо" на 7 балів.

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