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Пушич буде звільнений з Шахтаря

15 грудня 2024 21:06
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»
В Шахтарі планують звільнити Пушича, команду може очолити Срна
Головний тренер донецького "Шахтаря" Марино Пушич. Фото: shakhtar.com
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»

Донецький "Шахтар" несподівано програв останній матч перед зимовою перервою. Ця поразка може стати каталізатором для змін у клубі.

Після поразки для "Полісся" в "Шахтарі" планують звільнити нинішнього головного тренера команди Марино Пушича, повідомляє телеграм-канал "Динамо Київ Inside".

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Зміна тренера може відбутися вже найближчим часом.

Що відомо про звільнення Пушича

"За нашою інформацією, у весінню частину сезону головного конкурента поведе інший головний тренер", — сказано у повідомленні.

заява про Пушича
Пост про звільнення Пушича. Фото: скриншот Динамо Київ Inside

При цьому, там припускають, що замінити Пушича може Даріо Срна. Найближчими днями, за даними джерел телеграм-каналу, варто очікувати офіційних заяв від керівництва "Шахтаря".

"Шахтар" після сьогоднішньої поразки від "Полісся" залишився на третій позиції. Відстань від першого місця, яке зараз займає київське "Динамо", складає сім очок. 

Нагадаємо, Олександра Зінченка змушували прийняти громадянство Російської Федерації.

"Рома" вирішила, кого підпише для конкуренції Артему Довбику.  

Сенсація у Львові серйозно вплинула на турнірну таблицю УПЛ.  

Гравець київського "Динамо" не хоче повертатися до Києва.

спорт футбол ФК Шахтар тренер Маріно Пушич

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19:45 Українців штрафують за певну форму одягу — юрист пояснив чому

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