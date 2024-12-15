Шахтар сенсаційно поступився Поліссю у матчі УПЛ

"Шахтар" проти "Полісся". Фото: instagram.com/fcpolissya

У чемпіонаті України з футболу сталася ще одна сенсація. Вона сильно погіршила настрій одного із головних кандидатів на чемпіонство.

Донецький "Шахтар" несподівано програв у поєдинку проти житомирського "Полісся" з рахунком 0:1, пише портал Новини.LIVE.

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Як зіграли "Шахтар" та "Полісся"

Цей матч не був сильно багатим на гольові моменти. Команди на двох організували аж три удари по воротах. При цьому, всі ці удари нанесло саме "Полісся".

"Шахтар" за весь матч не спромігся жодного разу вдарити по воротам Кудрика.

Єдиний м'яч у поєдинку вже в доданий до другого тайму час забив Богдан Михайличенко. "Шахтар" залишається на третьому місці у турнірній таблиці. "Полісся" піднялося на п'яту позицію.

"Полісся" — "Шахтар" — 1:0

Голи: Михайличенко, 90

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