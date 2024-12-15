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Центральний матч туру в УПЛ завершився несподіваним результатом

15 грудня 2024 20:26
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»
Шахтар сенсаційно поступився Поліссю у матчі УПЛ
"Шахтар" проти "Полісся". Фото: instagram.com/fcpolissya
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»

У чемпіонаті України з футболу сталася ще одна сенсація. Вона сильно погіршила настрій одного із головних кандидатів на чемпіонство. 

Донецький "Шахтар" несподівано програв у поєдинку проти житомирського "Полісся" з рахунком 0:1, пише портал Новини.LIVE. 

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Ця поразка сильно погіршила шанси "гірників" на боротьбу за перше місце. 

Як зіграли "Шахтар" та "Полісся"

Цей матч не був сильно багатим на гольові моменти. Команди на двох організували аж три удари по воротах. При цьому, всі ці удари нанесло саме "Полісся". 

"Шахтар" за весь матч не спромігся жодного разу вдарити по воротам Кудрика. 

Єдиний м'яч у поєдинку вже в доданий до другого тайму час забив Богдан Михайличенко. "Шахтар" залишається на третьому місці у турнірній таблиці. "Полісся" піднялося на п'яту позицію.

"Полісся" — "Шахтар" — 1:0 

Голи: Михайличенко, 90

Нагадаємо, росіяни вимагали в Олександра Зінченка прийняти громадянство РФ.

"Рома" визначилася, кого придбає для конкуренції Артему Довбику. 

Сенсаційний результат в УПЛ сильно вплинув на турнірну таблицю чемпіонату. 

Гравець київського "Динамо" не хоче повертатися з оренди до Києва. 

спорт футбол ФК Шахтар УПЛ Полісся

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