Шахтер сенсационно уступил Полесью в матче УПЛ

"Шахтер" против "Полесья". Фото: instagram.com/fcpolissya

В чемпионате Украины по футболу произошла еще одна сенсация. Она сильно ухудшила настроение одного из главных кандидатов на чемпионство.

Донецкий "Шахтер" неожиданно проиграл в поединке против житомирского "Полесья" со счетом 0:1, пишет портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Это поражение сильно ухудшило шансы "горняков" на борьбу за первое место.

Как сыграли "Шахтер" и "Полесье"

Этот матч не был сильно богат голевыми моментами. Команды на двоих организовали три удара по воротам. При этом все эти удары нанесло именно "Полесье".

"Шахтер" за весь матч не смог ни разу ударить по воротам Кудрика.

Единственный мяч в поединке уже в добавленное ко второму тайму время забил Богдан Михайличенко.

"Шахтер" остается на третьем месте в турнирной таблице. "Полесье" поднялось на пятую позицию.

"Полесье" - "Шахтер" - 1:0

Голы: Михайличенко, 90

Напомним, россияне потребовали у Александра Зинченко принять гражданство РФ.

"Рома" определилась, кого приобретет для конкуренции Артему Довбику.

Сенсационный результат в УПЛ оказал большое влияние на турнирную таблицу чемпионата.

Игрок киевского "Динамо" не хочет возвращаться из аренды в Киев.