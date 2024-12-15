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Центральный матч тура в УПЛ завершился неожиданным результатом

15 декабря 2024 20:26
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»
Шахтер сенсационно уступил Полесью в матче УПЛ
"Шахтер" против "Полесья". Фото: instagram.com/fcpolissya
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»

В чемпионате Украины по футболу произошла еще одна сенсация. Она сильно ухудшила настроение одного из главных кандидатов на чемпионство.

Донецкий "Шахтер" неожиданно проиграл в поединке против житомирского "Полесья" со счетом 0:1, пишет портал Новини.LIVE.

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Как сыграли "Шахтер" и "Полесье"

Этот матч не был сильно богат голевыми моментами. Команды на двоих организовали три удара по воротам. При этом все эти удары нанесло именно "Полесье".

"Шахтер" за весь матч не смог ни разу ударить по воротам Кудрика.

Единственный мяч в поединке уже в добавленное ко второму тайму время забил Богдан Михайличенко.

"Шахтер" остается на третьем месте в турнирной таблице. "Полесье" поднялось на пятую позицию. 

"Полесье" - "Шахтер" - 1:0

Голы: Михайличенко, 90

Напомним, россияне потребовали у Александра Зинченко принять гражданство РФ.

"Рома" определилась, кого приобретет для конкуренции Артему Довбику.

Сенсационный результат в УПЛ оказал большое влияние на турнирную таблицу чемпионата.

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спорт футбол ФК Шахтер УПЛ Полесье

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