В Шахтере планируют уволить Пушича, команду может возглавить Срна

Пушич будет уволен из Шахтера
Донецкий "Шахтер" неожиданно проиграл последний матч перед зимним перерывом. Это поражение может стать катализатором изменений в клубе.
После поражения для "Полесья" в "Шахтере" планируют уволить нынешнего главного тренера команды Марино Пушича, сообщает телеграм-канал "Динамо Киев Inside".
Смена тренера может произойти уже в ближайшее время.
Что известно об увольнении Пушича
"По нашей информации, в весеннюю часть сезона главного конкурента поведет другой главный тренер", — говорится в сообщении.
При этом там предполагают, что заменить Пушича может Дарио Срна. В ближайшие дни, по данным источников телеграм-канала, следует ожидать официальных заявлений от руководства "Шахтера".
"Шахтер" после сегодняшнего поражения от "Полесья" остался на третьей позиции. Расстояние до первого места, которое сейчас занимает киевское "Динамо", составляет семь очков.
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