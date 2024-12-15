В Шахтере планируют уволить Пушича, команду может возглавить Срна

Главный тренер донецкого "Шахтера" Марино Пушич. Фото: shakhtar.com

Донецкий "Шахтер" неожиданно проиграл последний матч перед зимним перерывом. Это поражение может стать катализатором изменений в клубе.

После поражения для "Полесья" в "Шахтере" планируют уволить нынешнего главного тренера команды Марино Пушича, сообщает телеграм-канал "Динамо Киев Inside".

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Смена тренера может произойти уже в ближайшее время.

Что известно об увольнении Пушича

"По нашей информации, в весеннюю часть сезона главного конкурента поведет другой главный тренер", — говорится в сообщении.

Пост про увольнение Пушича. Фото: скриншот Динамо Киев Inside

При этом там предполагают, что заменить Пушича может Дарио Срна. В ближайшие дни, по данным источников телеграм-канала, следует ожидать официальных заявлений от руководства "Шахтера".

"Шахтер" после сегодняшнего поражения от "Полесья" остался на третьей позиции. Расстояние до первого места, которое сейчас занимает киевское "Динамо", составляет семь очков.

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