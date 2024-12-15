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Пушич будет уволен из Шахтера

15 декабря 2024 21:06
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»
В Шахтере планируют уволить Пушича, команду может возглавить Срна
Главный тренер донецкого "Шахтера" Марино Пушич. Фото: shakhtar.com
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»

Донецкий "Шахтер" неожиданно проиграл последний матч перед зимним перерывом. Это поражение может стать катализатором изменений в клубе.

После поражения для "Полесья" в "Шахтере" планируют уволить нынешнего главного тренера команды Марино Пушича, сообщает телеграм-канал "Динамо Киев Inside".

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Смена тренера может произойти уже в ближайшее время.

Что известно об увольнении Пушича

"По нашей информации, в весеннюю часть сезона главного конкурента поведет другой главный тренер", — говорится в сообщении.

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Пост про увольнение Пушича. Фото: скриншот Динамо Киев Inside

При этом там предполагают, что заменить Пушича может Дарио Срна. В ближайшие дни, по данным источников телеграм-канала, следует ожидать официальных заявлений от руководства "Шахтера".

"Шахтер" после сегодняшнего поражения от "Полесья" остался на третьей позиции. Расстояние до первого места, которое сейчас занимает киевское "Динамо", составляет семь очков.

Напомним, Александра Зинченко заставляли принять гражданство Российской Федерации.

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спорт футбол ФК Шахтер тренер Марино Пушич

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