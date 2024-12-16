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Вболівальники Ман Сіті жорстко звернулися до Гвардіоли

16 грудня 2024 15:22
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Гвардіола в Манчестер Сіті – реакція вболівальників після серії поразок
Хосеп Гвардіола. Фото: Reuters
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

У 16-му турі Англійської прем'єр-ліги "Манчестер Сіті" у дербі програв "Манчестер Юнайтед". Підопічні Пепа Гвардіоли знову не змогли виграти та поступилися з рахунком 1:2.

Під час матчу вболівальники "Сіті" звернулися до Гвардіоли після серії невдалих матчів, повідомив портал Новини.LIVE.

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Що вболівальники написали Гвардіолі

Перед грою вболівальники "містян" підтримали головного тренера, розмістивши на центральній трибуні величезний банер.

На банері, який розтягли практично на всю трибуну, було зображено Хосепа і слова: "Більше, ніж просто тренер".

В останніх 11 матчах підопічні Гвардіоли вісім матчів програли, двічі зіграли внічию та лише раз перемогли.

За вісім років у "Манчестер Сіті" Гвардіола виграв із командою шість чемпіонських титулів та Лігу чемпіонів.

Зазначимо, що через останні невдачі Гвардіоли почалися проблеми зі здоров'ям.

Нагадаємо, український футболіст "Челсі" Михайло Мудрік може продовжити виступати за "Баварію".

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футбол Манчестер Юнайтед Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола АПЛ

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15:56 Apple працює над Magic Mouse із довгоочікуваним виправленням

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