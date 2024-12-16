Гвардіола в Манчестер Сіті – реакція вболівальників після серії поразок

Хосеп Гвардіола. Фото: Reuters

У 16-му турі Англійської прем'єр-ліги "Манчестер Сіті" у дербі програв "Манчестер Юнайтед". Підопічні Пепа Гвардіоли знову не змогли виграти та поступилися з рахунком 1:2.

Під час матчу вболівальники "Сіті" звернулися до Гвардіоли після серії невдалих матчів, повідомив портал Новини.LIVE.

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Що вболівальники написали Гвардіолі

Перед грою вболівальники "містян" підтримали головного тренера, розмістивши на центральній трибуні величезний банер.

На банері, який розтягли практично на всю трибуну, було зображено Хосепа і слова: "Більше, ніж просто тренер".

В останніх 11 матчах підопічні Гвардіоли вісім матчів програли, двічі зіграли внічию та лише раз перемогли.

За вісім років у "Манчестер Сіті" Гвардіола виграв із командою шість чемпіонських титулів та Лігу чемпіонів.

Зазначимо, що через останні невдачі Гвардіоли почалися проблеми зі здоров'ям.

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