Палкин объяснил, почему считает Мудрика невиновным в употреблении допинга

Михаил Мудрик в составе сборной Украины. Фото: УНИАН

Футболиста сборной Украины Михаила Мудрика могут дисквалифицировать, если будет доказано, что он принял допинг. Игрока поддержало всего несколько человек, включая представителей донецкого "Шахтера".

Генеральный директор "горняков" Сергей Палкин оказался в их числе и посвятил вингеру "Челси" сообщение на своей странице в Instagram.

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Михаил Мудрик столкнулся с самой серьезной проблемой в своей карьере. Ему грозит до 4 лет дисквалификации, если будет доказано, что футболист употреблял препараты, которые содержат мельдоний. Игрок нуждается в поддержке, которую получает от близких, друзей и коллег.

Михаил Мудрик во время выступлений за "Шахтер". Фото: УНИАН

Что Палкин написал о Мудрике

Официальные лица украинского футбола не спешат становиться на сторону футболиста или просто публично его поддержать. Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин сделал исключение. Он назвал Мудрика профессиональным спортсменом, который никогда бы не принял запрещенный препарат.

Заявление Сергея Палкина. Фото: instagram.com/palkin.sergey/

Палкин считает, что Мудрик сумеет доказать свою невиновность. Гендир "Шахтера" поддержал игрока. Однако это личная инициатива работника "горняков". Донецкий клуб не публиковал репост этого сообщения и никак не комментировал ситуацию с Мудриком.

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