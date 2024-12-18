Хацкевич готується повернутися до України для роботи у відомому клубі

Олександр Хацкевич під час роботи у Динамо. Фото: УНІАН

У колишнього головного тренера київського "Динамо" Олександра Хацкевича з'явилося дві пропозиції щодо роботи. Одна з них має на меті повернення в Україну.

Відомий клуб з УПЛ зацікавлений у призначенні білоруського фахівця, повідомив журналіст Ігор Бурбас.

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Останнім клубом у кар'єрі Олександра Хацкевича був "Заглембе". Тренер залишив Польщу після скандалу з уболівальниками команди, викликаного незадовільними результатами. Наразі білоруський фахівець може повернутися до України.

В'ячеслав Шевчук відповідає на запитання. Фото: УАФ

Де працюватиме Хацкевич

Екснаставник "Динамо" може стати спортивним директором "Полісся". Президент клубу Геннадій Буткевич хоче довірити новому працівникові частину менеджерських обов'язків. Цілком імовірно, що Олександр Хацкевич повернеться до України вже 2025 року.

Іншим варіантом для білоруського тренера є "Пахтакор". Колишній партнер Олександра Хацкевича з "Динамо" Максим Шацьких став віцепрезидентом клубу з Узбекистану і хоче запросити до команди свого товариша.

Також кандидатом на посаду спортивного директора "Полісся" є В'ячеслав Шевчук, який нещодавно займав таку позицію в клубі "Рух". Кандидатуру ексзахисника "Шахтаря" запропонував "Поліссю" президент "Вереса" Іван Надєїн.

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