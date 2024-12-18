Леоненко порадив Суркісу позбавитися кількох гравців Динамо

Леоненко розкритикував Динамо і дав пораду Суркісу
Колишній форвард збірної України Віктор Леоненко поділився думкою про виступ "Динамо" у єврокубках. Команда Олександра Шовковського зазнала шести поразок поспіль у Лізі Європи.
Експерт розповів, як президент клубу Ігор Суркіс може виправити ситуацію, повідомляє "Український футбол".
Віктор Леоненко не очікував від "Динамо" іншого результату у Лізі Європи, окрім провалу. Після того, як прогноз експерта виправдався, він пояснив, чому "біло-сині" не можуть конкурувати із суперниками в єврокубках.
Що Леоненко сказав про "Динамо"
Ексфутболіст київської команди вважає, що деякі гравці нинішнього складу "біло-синіх" вважають себе зірками, проте насправді рівень їхніх виступів залишається низьким. Леоненко заявив, що не чекає прогресу від команди Олександра Шовковського.
Віктор Леоненко не зміг нікого відзначити у складі "Динамо". Експерт радить президентові клубу Ігорю Суркісу зробити ставку на розвиток клубної академії, оскільки сильні легіонери не поїдуть до України найближчим часом. А без конкуренції рівень "Динамо" залишиться тим самим.
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