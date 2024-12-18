Леоненко посоветовал Суркису избавиться от нескольких игроков Динамо

Леоненко раскритиковал Динамо и дал совет Суркису
Бывший форвард сборной Украины Виктор Леоненко поделился мнением о выступлении "Динамо" в еврокубках. Команда Александра Шовковского потерпела шесть поражений подряд в Лиге Европы.
Эксперт рассказал, как президент клуба Игорь Суркис может исправить ситуацию, сообщает "Украинский футбол".
Виктор Леоненко не ожидал от "Динамо" другого результата в Лиге Европы, кроме провала. После того как прогноз эксперта оправдался, он объяснил, почему "бело-синие" не могут конкурировать с соперниками в еврокубках.
Что Леоненко сказал о "Динамо"
Экс-футболист киевской команды считает, что некоторые игроки нынешнего состава "бело-синих" считают себя звездами, однако на деле уровень их выступлений остается низким. Леоненко заявил, что не ждет прогресс от команды Александра Шовковского.
Виктор Леоненко не смог никого отметить в составе "Динамо". Эксперт советует президенту клуба Игорю Суркису сделать ставку на развитие клубной академии, поскольку сильные легионеры не поедут в Украину в ближайшее время. А без конкуренции уровень "Динамо" останется прежним.
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