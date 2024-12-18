Леоненко посоветовал Суркису избавиться от нескольких игроков Динамо

Президент "Динамо" Игорь Суркис. Фото: пресс-служба клуба

Бывший форвард сборной Украины Виктор Леоненко поделился мнением о выступлении "Динамо" в еврокубках. Команда Александра Шовковского потерпела шесть поражений подряд в Лиге Европы.

Эксперт рассказал, как президент клуба Игорь Суркис может исправить ситуацию, сообщает "Украинский футбол".

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Виктор Леоненко не ожидал от "Динамо" другого результата в Лиге Европы, кроме провала. После того как прогноз эксперта оправдался, он объяснил, почему "бело-синие" не могут конкурировать с соперниками в еврокубках.

Игроки "Динамо" перед матчем. Фото: скриншот YouTube

Что Леоненко сказал о "Динамо"

Экс-футболист киевской команды считает, что некоторые игроки нынешнего состава "бело-синих" считают себя звездами, однако на деле уровень их выступлений остается низким. Леоненко заявил, что не ждет прогресс от команды Александра Шовковского.

Виктор Леоненко не смог никого отметить в составе "Динамо". Эксперт советует президенту клуба Игорю Суркису сделать ставку на развитие клубной академии, поскольку сильные легионеры не поедут в Украину в ближайшее время. А без конкуренции уровень "Динамо" останется прежним.

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