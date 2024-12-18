Хацкевич готовится вернуться в Украину для работы в известном клубе

Александр Хацкевич во время работы в Динамо. Фото: УНИАН

У бывшего главного тренера киевского "Динамо" Александра Хацкевича появилось два предложения по работе. Одно из них подразумевает возвращение в Украину.

Известный клуб из УПЛ заинтересован в назначении белорусского специалиста, сообщил журналист Игорь Бурбас.

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Вячеслав Шевчук отвечает на вопросы. Фото: УАФ

Где будет работать Хацкевич

Экс-наставник "Динамо" может стать спортивным директором "Полесья". Президент клуба Геннадий Буткевич хочет доверить новому работнику часть менеджерских обязанностей. Не исключено, что Александр Хацкевич вернется в Украину уже в 2025 году.

Другим вариантом для белорусского тренера является "Пахтакор". Бывший партнер Александра Хацкевича по "Динамо" Максим Шацких стал вице-президентом клуба из Узбекистана и хочет пригласить в команду своего товарища.

Также кандидатом на пост спортивного директора "Полесья" является Вячеслав Шевчук, который не так давно занимал такую позицию в "Рухе". Кандидатуру экс-защитника "Шахтера" предложил "Полесью" президент "Вереса" Иван Надеин.

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