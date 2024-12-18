Бех-Романчук назвала причину паузы в карьере

Марина Бех-Романчук во время тренировки. Фото: instagram.com/marynabekh/

Участница Олимпиады в Париже Марина Бех-Романчук подтвердила намерение пропустить зимний сезон в 2025 году. Спортсменка намерена использовать свободное время для восстановления.

Бех-Романчук собирается вернуться в спорт с новой мотивацией и силами, сообщает "Суспільне Спорт".

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Чемпионка Европы-2023 в тройном прыжке Марина Бех-Романчук не собирается форсировать сроки своего восстановления. Спортсменка заявила, что до сих пор не оправилась от последствий травмы и морально не готова принять участие в крупном турнире.

Марина Бех-Романчук на отдыхе. Фото: instagram.com/marynabekh/

Чем займется Бех-Романчук

Почти весь нынешний год 29-летняя легкоатлетка пропустила из-за травмы. Она не приняла участия в чемпионате Европы и Кубке Мира в помещении. На Олимпиаде-2024 Бех-Романчук пробилась в финал, где в итоге сделала только одну попытку.

Украинская легкоатлетка заявила, что продолжит работать в восстановительном режиме. Марина пока не может сказать, когда состоится ее первый официальный старт в 2025 году. Скорее всего, дебют состоится в марте. Бех-Романчук планирует подойти к затяжному летнему сезону в полной готовности.

Марина Бех-Романчук во время занятий водными видами спорта. Фото: instagram.com/marynabekh/

Скорее всего украинка пропустит чемпионат Европы и ЧМ по легкой атлетике в помещении, которые состоится в начале и конце марта 2025 года соответственно.

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