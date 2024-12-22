Динамо розглядає можливість продати скандального гравця до турецького клубу

Президент "Динамо" Ігор Суркіс та головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський. Фото: instagram.com/oleksandrshovkovskyi

Київське "Динамо" може залишитись без одного зі своїх легіонерів. З цим гравцем пов'язаний недавній скандал через можливе повернення до України.

Півзахисник київського "Динамо" Вітіньйо, який зараз виступає на правах оренди за "Ред Булл Брагантіно", може повернутись до Європи, пише Fanatik.

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Куди може перейти Вітіньйо

Бразильського вінгера хоче орендувати турецький клуб "Істанбул Башакшехір". Переговори з гравцем вже ведуться, він сам не проти повернутись до Європи.

Водночас Вітіньйо категорично відкидає можливість повернення до України, про що вже прямо заявляв.

Контракт із "Динамо" у гравця діє до літа 2026 року. Оренда до "Ред Булл" мала діяти до 30 червня 2025 року.

Цього сезону Вітіньйо провів 33 матчі за "Ред Булл Брагантіно", забивши 3 голи та зробивши 3 результативні передачі. Поточна ринкова вартість Вітіньйо становить 6,5 млн євро.

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