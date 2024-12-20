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Ексзірка Динамо відпочиває у компанії російських спортсменів

20 грудня 2024 16:08
Станіслав Костюк - Редактор
Колишня зірка Динамо відпочиває із росіянами під час свята
Томаш Кендзера та Ілля Забарний під час виступу у "Динамо". Фото: instagram.com/tkedziora94/
Станіслав Костюк - Редактор

Колишній захисник київського "Динамо" Томас Кендзьора опинився у центрі скандалу. Польського футболіста помітили у компанії футболістів збірної Росії.

Один із росіян опублікував знімок, на якому присутні Кендзьора із дружиною, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Томаш Кендзьора був одним з останніх легіонерів "Динамо", який вигравав чемпіонський титул УПЛ у складі київської команди. Він ще довго захищав кольори українського клубу під час повномасштабної війни із Росією. Польський футболіст чудово знаємо, що таке жити в місті, яке регулярно зазнає бомбардувань.

Томаш Кендзера
Томаш Кендзьора у "Динамо". Фото: instagram.com/tkedziora94/

Відпочинок з росіянами

У січні 2023 року Кендзьора перейшов у грецький ПАОК, який за рік викупив контракт Томаша за 400 тисяч євро. У складі цієї команди польський захисник виграв Суперлігу Греції у сезоні 2023/2024.

Томаш Кендзера
Томаш Кендзьора із росіянами. Фото: instagram

Разом з Томашем Кендзьорою за ПАОК виступають два гравці збірної Росії. Це півзахисник Магомед Оздоєв та форвард Федір Чалов. Польського футболіста разом із дружиною було помічено на святкуванні дня народження дружини одного з росіян.

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