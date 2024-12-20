Мареска не сумнівається у невинності Мудрика — тренер назвав причину

Михайло Мудрик та тренер Енцо Мареска. Фото: Reuters

Головний тренер лондонського "Челсі" Енцо Мареска не вірить у те, що Михайло Мудрик свідомо прийняв допінг. Наставник англійської команди підтримав свого підопічного.

Мареска підтримує зв'язок із Мудриком та захищає гравця, повідомляє Inside World Football.

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"Челсі" випустив офіційну заяву щодо ситуації з Михайлом Мудриком. Головний тренер команди Енцо Мареска не хоче його коментувати. Однак наставник "синіх" має намір підтримувати футболіста стільки, скільки потрібно.

Михайло Мудрик перед матчем. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Що Мареска сказав про Мудрика

Італійський фахівець не знає, скільки триватиме розслідування. При цьому він упевнений у невинності українця. Мареска не знає, як заборонений препарат мельдоній потрапив у кров вінгера, але вважає, що йдеться про серйозну помилку. Тренер сподівається, що гравця буде виправдано, і його кар'єра в "Челсі" продовжиться.

"Мудрик досяг великого прогресу останнім часом. Він став краще розуміти, як ефективно грати на позиції лівого атакуючого півзахисника. Він постійно переміщається, відгукується на передачі суперників і демонструє бажання вдосконалюватись. Я бачу його талант і на тренуваннях, і в матчах. Він стане справжньою зіркою", — заявив Мареска.

Наразі ведеться вивчення другої допінг-проби Михайла Мудрика. Про результати буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, сам Мудрик пояснив, як у його крові міг виявитися мельдоній.

В УАФ висловили сподівання, що молодий футболіст "Челсі" зможе довести свою невинність.

Один із недавніх дебютантів збірної України заявив партнерам по команді, що вважає себе успішнішим гравцем.