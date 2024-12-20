Мареска не сумнівається у невинності Мудрика — тренер назвав причину

Мареска пояснив, чому Мудрик залишиться у Челсі
Головний тренер лондонського "Челсі" Енцо Мареска не вірить у те, що Михайло Мудрик свідомо прийняв допінг. Наставник англійської команди підтримав свого підопічного.
Мареска підтримує зв'язок із Мудриком та захищає гравця, повідомляє Inside World Football.
"Челсі" випустив офіційну заяву щодо ситуації з Михайлом Мудриком. Головний тренер команди Енцо Мареска не хоче його коментувати. Однак наставник "синіх" має намір підтримувати футболіста стільки, скільки потрібно.
Що Мареска сказав про Мудрика
Італійський фахівець не знає, скільки триватиме розслідування. При цьому він упевнений у невинності українця. Мареска не знає, як заборонений препарат мельдоній потрапив у кров вінгера, але вважає, що йдеться про серйозну помилку. Тренер сподівається, що гравця буде виправдано, і його кар'єра в "Челсі" продовжиться.
"Мудрик досяг великого прогресу останнім часом. Він став краще розуміти, як ефективно грати на позиції лівого атакуючого півзахисника. Він постійно переміщається, відгукується на передачі суперників і демонструє бажання вдосконалюватись. Я бачу його талант і на тренуваннях, і в матчах. Він стане справжньою зіркою", — заявив Мареска.
Наразі ведеться вивчення другої допінг-проби Михайла Мудрика. Про результати буде повідомлено додатково.
Нагадаємо, сам Мудрик пояснив, як у його крові міг виявитися мельдоній.
В УАФ висловили сподівання, що молодий футболіст "Челсі" зможе довести свою невинність.
Один із недавніх дебютантів збірної України заявив партнерам по команді, що вважає себе успішнішим гравцем.
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