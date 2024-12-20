Мареска не сомневается в невиновности Мудрика — тренер назвал причину

Михаил Мудрик и тренер Энцо Мареска. Фото: Reuters

Главный тренер лондонского "Челси" Энцо Мареска не верит в то, что Михаил Мудрик сознательно принял допинг. Наставник английской команды поддержал своего подопечного.

Мареска поддерживает связь с Мудриком и защищает игрока, сообщает Inside World Football.

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"Челси" выпустил официальное заявление по поводу ситуации с Михаилом Мудриком. Главный тренер команды Энцо Мареска не хочет его комментировать. Однако наставник "синих" намерен поддерживать футболиста столько, сколько потребуется.

Михаил Мудрик перед матчем. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Что Мареска сказал о Мудрике

Итальянский специалист не знает, сколько будет длиться расследование. При этом он уверен в невиновности украинца. Мареска не знает, как запрещенный препарат мельдоний попал в кровь вингера, но считает, что речь идет о серьезной ошибке. Тренер надеется, что игрок будет оправдан, и его карьера в "Челси" продолжится.

"Мудрик достиг большого прогресса в последнее время. Он стал лучше понимать, как эффективно играть на позиции левого атакующего полузащитника. Он постоянно перемещается, откликается на передачи соперников и демонстрирует желание совершенствоваться. Я вижу его талант и на тренировках, и в матчах. Он станет настоящей звездой", — заявил Мареска.

В настоящее время ведется изучение второй допинг-пробы Михаила Мудрика. О результатах будет сообщено дополнительно.

Напомним, сам Мудрик объяснил, как в его крови мог оказаться мельдоний.

В УАФ выразили надежду, что молодой футболист "Челси" сумеет доказать собственную невиновность.

Один из недавних дебютантов сборной Украины заявил партнерам по команде, что считает себя более успешным игроком.