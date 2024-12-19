Дисквалификация Мудрика — Лужный назвал позицию УАФ

Михаил Мудрик в матче за сборную Украины. Фото: instagram.com/mmudryk10/

Председатель Комитета профессионального футбола Украинской Ассоциации футбола Олег Лужный прокомментировал возможную дисквалификацию Михаила Мудрика. Бывший защитник "Арсенала" осторожно подбирал слова, чтобы выразить отношения к этой ситуации.

Лужный объяснил, что Мудрик еще может оказаться невиновен, сообщает Sport.ua.

Читайте также:

Допинговый скандал с участием Михаила Мудрика на этой неделе стал одной из центральных тем в украинском спорте. Вингера лондонского "Челси" могут дисквалифицировать на четыре года, если вторая допинг-проба футболиста окажется положительной.

Мудрик ждет второй допинг-тест. Фото: instagram.com/mmudryk10/

Что Лужный сказал о Мудрике

Официальные лица не спешат комментировать ситуацию с украинским футболистом. Исключением стал только генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин, который поддержал молодого футболиста. А Олег Лужный признался, что пока сложно как-то комментировать эту ситуацию.

По словам бывшего защитника "Арсенала", пока не известно, как запрещенный препарат оказался в организме Мудрика. Не исключено, что Михаилу что-то подсыпали, он мог выпить из чужого стакана.

Лужный заявил, что предстоит долгое разбирательство, однако эксперт надеется, что вторая допинг-проба продемонстрирует невиновность украинского футболиста.

Напомним, "Шахтер" окончательно снял вопросы по поводу того, кто будет тренировать команду во второй части сезона.

Известный тренер Виктор Скрипник провел переговоры с одним из клубов УПЛ и может вернуться в Украину.

Илья Забарный и его жена показали, как украсили дом в Англии накануне Рождества.