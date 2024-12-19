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УАФ вперше прокоментувала ситуацію з Мудриком — деталі

19 грудня 2024 08:24
Станіслав Костюк - Редактор
Дискваліфікація Мудрика — Лужний назвав позицію УАФ
Михайло Мудрик у матчі за збірну України. Фото: instagram.com/mmudryk10/
Станіслав Костюк - Редактор

Голова Комітету професійного футболу Української Асоціації футболу Олег Лужний прокоментував можливу дискваліфікацію Михайла Мудрика. Колишній захисник "Арсенала" обережно підбирав слова, щоби висловити ставлення до цієї ситуації.

Лужний пояснив, що Мудрик ще може виявитися невинним, повідомляє Sport.ua.

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Допінговий скандал за участю Михайла Мудрика цього тижня став однією із центральних тем в українському спорті. Вінгера лондонського "Челсі" можуть дискваліфікувати на чотири роки, якщо друга допінг-проба футболіста виявиться позитивною.

Михайло Мудрік
Мудрик чекає на другий допінг-тест. Фото: instagram.com/mmudryk10/

Що Лужний сказав про Мудрика

Офіційні особи не поспішають коментувати ситуацію з українським футболістом. Винятком став лише генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін, який підтримав молодого футболіста. А Олег Лужний зізнався, що поки що складно якось коментувати цю ситуацію.

За словами колишнього захисника "Арсенала", поки що невідомо, як заборонений препарат опинився в організмі Мудрика. Цілком імовірно, що Михайлу щось підсипали, він міг випити із чужої склянки.

Лужний заявив, що чекає довгий розгляд, проте експерт сподівається, що друга допінг-проба продемонструє невинність українського футболіста.

Нагадаємо, "Шахтар" остаточно зняв питання з приводу того, хто тренуватиме команду у другій частині сезону.

Відомий тренер Віктор Скрипник провів переговори з одним із клубів УПЛ та може повернутися до України.

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спорт УАФ футбол Михайло Мудрик Дискваліфікація Олег Лужний

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