У Шахтарі вирішили долю Пушича — хто тренуватиме команду

Тренер Маріно Пушич перед матчем Фото: пресслужба клубу

Керівництво донецького "Шахтаря" прийняло рішення про те, хто керуватиме грою донецької команди у другій частині сезону. Чутки про зміну наставника поки що не підтвердилися.

Маріно Пушич продовжить тренувати "гірників", повідомив журналіст Ігор Бурбас.

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Донецький "Шахтар" набрав чотири бали у перших шести матчах Ліги чемпіонів. У національній першості справи у "гірників" йдуть ще гірше. Команда програла три поєдинки з 16 і завершила перше коло турніру на третій сходинці.

Тренерський штаб "гірників". Фото: пресслужба "Шахтаря"

Доля Маріно Пушича

Не ідеальні результати "Шахтаря" не призведуть до звільнення головного тренера команди. Керівництво клубу вирішило продовжити довіряти боснійському наставнику, попри чутки про його звільнення. "Гірники" відпустять Пушича лише у тому випадку, якщо він сам захоче піти.

Гравці "Шахтаря" відзначають гол. Фото: пресслужба клубу

У плани наставника не входить звільнення із команди. Він мріє захистити із "гірниками" чемпіонський титул в УПЛ. Саме Пушич пощастить "Шахтарю" на перший збір команди у 2025 році, який пройде в Туреччині.

Кандидатами на заміну Маріно Пушича вважалися Дарійо Срна та Олексій Бєлік. Обидва вони працюють у системі "Шахтаря".

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