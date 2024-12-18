Майк Тайсон пояснив, чому не підтримає Усика в бою з Ф'юрі

Майк Тайсон дає інтерв'ю. Фото: скриншот YouTube

Легендарний Майк Тайсон з нетерпінням чекає на Вечір боксу в Саудівській Аравії. Головним боєм турніру стане друга частина протистояння Олександра Усика з Тайсоном Ф'юрі.

"Залізний Майк" поділився очікуваннями від майбутнього поєдинку в інтерв'ю Fox Sports Radio.

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Колишній чемпіон світу з боксу Майк Тайсон буде присутній на поєдинку Олександра Усика з Тайсоном Ф'юрі у Саудівській Аравії. Реванш відбудеться 21 грудня в Ер-Ріяді. Українські вболівальники зможуть дивитися бокс у прямому ефірі.

Олександр Усик відповідає на запитання. Фото: скриншот YouTube

Кого підтримує "Залізний Майк"

Симпатії легенди боксу виявилися на боці Тайсона Ф'юрі. Експерт вважає, що британець міг би перемогти й в першому поєдинку, але зрештою "загрався" і перехитрив сам себе.

"Залізний Майк" хоче, щоб Тайсон Ф'юрі виявився переможцем реваншу. Американець поважає Олександра Усика, але вважає, що "Циганський король" заслужив завершити кар'єру на мажорній ноті.

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