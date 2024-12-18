Майк Тайсон объяснил, почему не поддержит Усика в бою с Фьюри

Майк Тайсон дает интервью. Фото: скриншот YouTube

Легендарный Майк Тайсон с нетерпением ждет Вечер бокса в Саудовской Аравии. Главным боем турнира станет вторая часть противостояния Александра Усика с Тайсоном Фьюри.

"Железный Майк" поделился ожиданиями от предстоящего поединка в интервью Fox Sports Radio.

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Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон будет присутствовать на поединке Александра Усика с Тайсоном Фьюри в Саудовской Аравии. Реванш состоится 21 декабря в Эр-Рияде. Украинские болельщики смогут смотреть бокс в прямом эфире.

Александр Усик отвечает на вопросы. Фото: скриншот YouTube

Кого поддерживает "Железный Майк"

Симпатии легенды бокса оказались на стороне Тайсона Фьюри. Эксперт считает, что британец мог бы победить и в первом поединке, но в итоге "заигрался" и перехитрил сам себя.

"Железный Майк" хочет, чтобы Тайсон Фьюри оказался победителем реванша. Американец уважает Александра Усика, но считает, что "Цыганский король" заслужил завершить карьеру на мажорной ноте.

Напомним, портал Новини.LIVE проведет прямую текстовую трансляцию боя Усик — Фьюри.

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