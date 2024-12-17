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Три выхода Усика на ринг, навсегда вошедшие в историю

17 декабря 2024 12:02
Алексей Паламарчук - Редактор
ТОП-3 выхода Александра Усика на ринг, покоривших зрителей
Александр Усик перед боем с Тайсоном Фьюри. Фото: скриншот DAZN
Алексей Паламарчук - Редактор

До боя-реванша между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри остаются считанные дни. Боксеры уже в Саудовской Аравии, готовятся показать шоу в эту субботу.

В преддверии главного боя года портал Новини.LIVE решил вспомнить о неотделимой части подобных шоу — выходах боксеров на ринг.

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У Усика за его профессиональную карьеру уже было множество таких выходов — эффектных, масштабных и просто таких, которые запоминаются надолго.

Мы выделим три из них. Это были выходы украинца на ринг, точно уже ставшие частью истории.

Александр Усик
Александр Усик готовится к бою. Фото: instagram.com/usykaa

Выход первый. Усик и его дебют

В сентябре 2013 года Александр Усик подписал контракт с промоутерской компанией К2 Promotions. А уже 9 ноября у него случился дебют на профессиональном ринге.

Это был бой в первом тяжелом весе (до 91 кг). Соперником украинца стал четырехкратный чемпион Мексики Фелипе Ромеро.

Бой закончился техническим нокаутом мексиканца в 5 раунде.

Выход второй. Усик в Москве

На дворе 21 июля 2018 года. Агрессия Российской Федерации против Украины длится уже более четырех лет. Александр Усик выходит на бой с россиянином в Москве.

Это был финал боксерской супер серии в тяжелом весе. На кону были чемпионские пояса по версиям WBC, WBO, IBF и WBA super, а также кубок Мохамеда Али и звание абсолютного чемпиона мира по боксу в первом тяжелом весе.

Соперником украинца стал россиянин Мурат Гассиев. Бой закончился победой Александра Усика единогласным решением судей.

Выход третий. Усик и мечта, ставшая действительностью

Эр-Рияд, Саудовская Аравия, 18 мая 2024 года. Первая серия эпического противостояния между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Бой за звание абсолютного чемпиона в тяжелом весе.

Усик в итоге победил раздельным решением судей, хотя имел все шансы закончить бой нокаутом.

Совсем скоро мы увидим вторую серию этого противостояния . А пока...

Напомним, уже известно, где и когда смотреть реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

Нигерийский боксер после поединка в Киеве пожертвовал свой гонорар для ВСУ.

Александр Усик накануне боя трогательно обратился к украинским военнослужащим, которые сейчас защищают страну от агрессии РФ.

Бывший чемпион мира по боксу дал свой прогноз на бой между Усиком и Фьюри.

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