Нігерійський боксер здивував шкарпетками ЗСУ та віддав воїнам частину гонорару

Майкл Ігвегбе. Фото: Top Boxing Generation

В минулий уїк-енд промоутерська компанія Top Boxing Generation провела в Києві велике боксерське шоу. В рамках турніру здивував нігерійський боксер Майкл Ігвегбе, який боксував з українцем Ігорем Цимбалюком.

Ігвегбе підтримав Збройні сили України, хоча для нього поїздка в Київ й виявилася провальною, передає портал Новини.LIVE.

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Майкл Ігвегбе. Фото: Top Boxing Generation

Нігерієць зробив пожертву для ЗСУ

Ігвегбе зміг здивувати спершу під час бою. Гість столиці вийшов на бій у брендованих шкарпетках ЗСУ. Цим Майкл всіх здивував, але потім подиву не було меж, оскільки він підтримав ЗСУ та пообіцяв пожертвувати частину гонорару, що пізніше й зробив.

Стосовно самого бою, то Ігвегбе програв одноголосним рішенням суддів.

Ігор Цимбалюк та Майкл Ігвегбе. Фото: Top Boxing Generation

Ігвегбе в професійному боксі провів всього два бої та обидва програв рішенням суддів. У Цимбалюка за кар’єру три перемоги, дві нокаутами, та дві поразки.

Нагадаємо, онлайн-трансляція бою Усика з Ф'юрі, який відбудеться 21 грудня, пройде на порталі Новини.LIVE.

Усик та Ф'юрі раніше взяли участь у смішному відеочаті з Турки Аль аш-Шейхом.

Відомий експерт та колишній чемпіон світу в двух вагових категоріях зробив прогноз на переможця реваншу Усика проти Ф'юрі.