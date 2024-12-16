Нігерійський боксер здивував шкарпетками ЗСУ та віддав воїнам частину гонорару

Нігерійський боксер пожертвував свій гонорар ЗСУ
В минулий уїк-енд промоутерська компанія Top Boxing Generation провела в Києві велике боксерське шоу. В рамках турніру здивував нігерійський боксер Майкл Ігвегбе, який боксував з українцем Ігорем Цимбалюком.
Ігвегбе підтримав Збройні сили України, хоча для нього поїздка в Київ й виявилася провальною, передає портал Новини.LIVE.
Нігерієць зробив пожертву для ЗСУ
Ігвегбе зміг здивувати спершу під час бою. Гість столиці вийшов на бій у брендованих шкарпетках ЗСУ. Цим Майкл всіх здивував, але потім подиву не було меж, оскільки він підтримав ЗСУ та пообіцяв пожертвувати частину гонорару, що пізніше й зробив.
Стосовно самого бою, то Ігвегбе програв одноголосним рішенням суддів.
Ігвегбе в професійному боксі провів всього два бої та обидва програв рішенням суддів. У Цимбалюка за кар’єру три перемоги, дві нокаутами, та дві поразки.
Нагадаємо, онлайн-трансляція бою Усика з Ф'юрі, який відбудеться 21 грудня, пройде на порталі Новини.LIVE.
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