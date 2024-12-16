Нигерийский боксер удивил носками ВСУ и отдал воинам часть гонорара

Майкл Игвегбе. Фото: Top Boxing Generation

В минувший уик-энд промоутерская компания Top Boxing Generation провела в Киеве большое боксерское шоу. В рамках турнира удивлял нигерийский боксер Майкл Игвегбе, боксировавший с украинцем Игорем Цымбалюком.

Игвегбе поддержал Вооруженные силы Украины, хотя для него поездка в Киев и оказалась провальной, передает портал Новини.LIVE.

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Майкл Игвегбе. Фото: Top Boxing Generation

Нигериец сделал пожертвование для ВСУ

Игвегбе смог удивить сначала во время боя. Гость столицы вышел на бой в брендированных носках ВСУ. Этим Майкл всех удивил, но потом удивлению не было предела, поскольку он поддержал ВСУ и пообещал пожертвовать часть гонорара, что позже и сделал.

Что касается самого боя, то Игвегбе проиграл единогласным решением судей.

Игорь Цымбалюк и Майкл Игвегбе. Фото: Top Boxing Generation

Игвегбе в профессиональном боксе провел всего два боя и оба проиграл решением судей. У Цимбалюка за карьеру три победы, два нокауты и два поражения.

Напомним, онлайн-трансляция боя Усика с Фьюри, который состоится 21 декабря, пройдет на портале Новости.LIVE.

Усик и Фьюри ранее приняли участие в смешном видеочате с Турки Аль аш-Шейхом.

Известный эксперт и бывший чемпион мира в двух весовых категориях сделал прогноз на победителя реванша Усика против Фьюри.