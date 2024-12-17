ТОП-3 виходи Олександра Усика на ринг, які підкорили глядачів

Олександр Усик перед боєм з Тайсоном Ф'юрі. Фото: скриншот DAZN

До бою-реваншу між українцем Олександром Усиком та британцем Тайсоном Ф'юрі залишаються лічені дні. Боксери вже у Саудівській Аравії, готуються показати шоу цієї суботи.

Напередодні головного бою року портал Новини.LIVE вирішив згадати про невіддільну частину подібних шоу — виходи боксерів на ринг.

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В Усика за його професійну кар'єру вже була безліч таких виходів — ефектних, масштабних та просто таких, які надовго закарбовуються у пам'яті.

Ми виділимо три з них. Це були виходи українця на ринг, які точно вже стали частиною історії.

Олександр Усик готується до бою. Фото: instagram.com/usykaa

Вихід перший. Усик та його дебют

У вересні 2013 року Олександр Усик підписав контракт із промоутерською компанією К2 Promotions. А вже 9 листопада в нього стався дебют на професійному ринзі.

Це був бій у першій важкій вазі (до 91 кг). Суперником українця став чотириразовий чемпіон Мексики Феліпе Ромеро.

Бій закінчився технічним нокаутом мексиканця у 5 раунді.

Вихід другий. Усик в Москві

На дворі 21 липня 2018 року. Агресія Російської Федерації проти України триває вже більш ніж чотири роки. Олександр Усик виходить на бій з росіянином в Москві.

Це був фінал боксерської суперсерії у важкій вазі. На кону були чемпіонські пояси за версіями WBC, WBO, IBF та WBA super, а також кубок Мохамеда Алі та звання абсолютного чемпіона світу з боксу у першій важкій вазі.

Суперником українця став росіянин Мурат Гассієв. Бій закінчився перемогою Олександра Усика одноголосним рішенням суддів.

Вихід третій. Усик та мрія, яка стала дійсністю

Ер-Ріяд, Саудівська Аравія, 18 травня 2024 року. Перша серія епічного протистояння між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі. Бій за звання абсолютного чемпіона у важкій вазі.

Усик у підсумку переміг роздільним рішенням суддів, хоча мав всі шанси закінчити бій нокаутом.

Зовсім скоро ми побачимо другу серію цього протистояння. А поки що...

Нагадаємо, вже відомо, де та коли дивитись реванш між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі.

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