Усик пояснив, що його мотивує виходити на ринг

Олександр Усик відповідає на запитання. Фото: скриншот YouTube

Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик продовжує готуватися до бою з Тайсоном Ф'юрі. Незадовго до реваншу із британцем спортсмен відповів на важливі питання.

Український боксер розповів, що для нього означає підтримка співвітчизників в інтерв'ю YouTube-каналу Mail Sport Boxing.

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Олександр Усик завершив підготовку до бою з Тайсоном Ф'юрі. Вже 21 грудня бокс дивитися можна буде у всьому світі, включаючи Україну. У дні, що залишилися до реваншу, обидва суперники дають інтерв'ю і беруть участь у різних промопроєктах, які повинні збільшити увагу до бою.

Олександр Усик читає листа з фронту. Фото: скриншот YouTube

Джерело натхнення для Усика

Український боксер зачитав листа, який отримав від свого тезки з армії. Боєць тактичного підрозділу особистого призначення "Грім 41" окремої бригади Збройних сил України подякував спортсменові за все, що він робить і для фронту, і для тилу. Солдат написав, що разом із побратимами пишається таким співвітчизником і намагається дивитись усі бої за участю Усика.

Чемпіон світу емоційно прокоментував цей лист. Після слів "Слава Україні" Усик подякував за все Богу та визнав, що підтримка вболівальників, особливо людей на фронті, дуже його мотивує. Завдяки таким людям, які захищають країну, Олександр Усик знаходить у собі сили щоразу виходити на ринг.

Нагадаємо, онлайн-трансляція бою Усика з Ф'юрі пройде на порталі Новини.LIVE.

Українські та британські боксери взяли участь у забавному відеочаті, який організував Турки Аль аш-Шейх.

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