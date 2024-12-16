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Усик трогательно обратился к украинским военнослужащим

16 декабря 2024 16:27
Алексей Паламарчук - Редактор
Усик объяснил, что его мотивирует выходить на ринг
Александр Усик отвечает на вопросы. Фото: скриншот YouTube
Алексей Паламарчук - Редактор

Чемпион мира по боксу в сверхтяжелом весе Александр Усик продолжает готовиться к бою с Тайсоном Фьюри. Незадолго до реванша с британцем спортсмен ответил на важные вопросы. 

Украинский боксер рассказал, что для него означает поддержка соотечественников, в интервью YouTube-каналу Mail Sport Boxing.

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Александр Усик завершил подготовку к бою с Тайсоном Фьюри. Уже 21 декабря бокс смотреть можно будет по всему миру, включая Украину. В оставшиеся до реванша дни оба соперника дают интервью и участвуют в различных промопроектах, которые должны увеличить внимание к бою. 

Александр Усик
Александр Усик читает письмо с фронта. Фото: скриншот YouTube

Источник вдохновения для Усика 

Украинский боксер зачитал письмо, которое получил от своего тезки из армии. Боец тактического подразделения личного назначения "Гром 41" отдельной бригады Вооруженных сил Украины поблагодарил спортсмена на все, что он делает и для фронта, и для тыла. Солдат написал, что вместе с побратимами гордится таким соотечественником и старается смотреть все бои с участием Усика. 

Чемпион мира эмоционально прокомментировал это письмо. После слов "Слава Украине" Усик поблагодарил за все Бога и признал, что поддержка болельщиков, особенно людей на фронте, очень его мотивирует. Благодаря таким людям, которые защищают страну, Александр Усик находит в себе силы раз за разом выходить на ринг. 

Напомним, онлайн-трансляция боя Усика с Фьюри пройдет на портале Новини.LIVE. 

Украинский и британские боксеры приняли участие в забавном видеочате, который организовал Турки Аль аш-Шейх. 

Известный в прошлом боксер сделал неожиданный прогноз на победителя боя Усика против Фьюри. 

спорт Александр Усик бокс Тайсон Фьюри Бой Усик — Фьюрі война в Украине

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