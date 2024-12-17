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Триатлетка сделала Усику неожиданный подарок перед боем

17 декабря 2024 11:33
Алексей Паламарчук - Редактор
Елистратова сделала Усику поразительный подарок перед боем с Фьюри
Александр Усик на тренировке. Фото: instagram.com/usykaa
Алексей Паламарчук - Редактор

Украинский боксер Александр Усик готовится к реваншу с британцем Тайсоном Фьюри, который состоится уже 21 декабря. Известная триатлетка Юлия Елистратова сделала боксеру приятный подарок.

Соответствующее видео она разместила на своей странице в соцсети Instagram.

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Подарок для Александра Усика

В преддверии боя Усик-Фьюри, который состоится уже 21 декабря в Эр-Рияде в Саудовской Аравии, украинские спортсмены обращались к Александру и высказывали слова поддержки. Среди них Ярослава Магучих, Дарья Белодед, Олег Верняев и другие спортсмены.

Не осталась в стороне и украинская триатлетка Юлия Елистратова. Она записала трогательное видео, в котором предложила ему в подарок свой спортивный никнейм: Ukrainian Warrior (Украинский Воин).

"В поддержку Александра Усика перед боем с Тайсоном Фьюри хочу подарить Александру свой спортивный никнейм — UKRAINIAN WARRIOR", — написала она.

Также она отметила, что всегда обращает внимание на то, что у известных боксеров есть свои никнеймы, поэтому предложила Усику свой.

"Я всегда обращала внимание на крутые никнеймы в мире профессионального бокса — "Железный" Майк Тайсон, "Доктор Нокаут" Кличко, Эвандер "Real Deal" Холифилд, Джордж "Big" Форман, Мохамед "Greatest" Али. Тот же Тайсон Фьюри — "Gypsy King". И еще я обратила внимание на отсутствие крутого прозвища у нашего Александра Усика", — сказала Юлия.

Александр Усик
Александр Усик на тренировке. Фото: instagram.com/usykaa

Спортсменка уже завершила свою карьеру и предложила Александру свой никнейм ведь по ее словам, абсолютному чемпиону мира по боксу он подойдет гораздо лучше.

Также она завершила свое трогательное видео словами поддержки в адрес Усика и напомнила, что ждет от боксера победы в бою против британца.

Смотреть бой Усик-Фьюри можно будет уже 21 декабря.

Напомним, посмотреть главное сражение года между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри можно будет онлайн.

Накануне Александр Усик трогательно обратился к украинским военнослужащим и ответил на важные вопросы.

Известный нигерийский боксер неожиданно пожертвовал свой гонорар за бой ВСУ. Он поддержал украинскую армию после боя против Игоря Цымбалюка.

Украинский боксер Александр Усик пообщался в видеочате с британцем Тайсоном Фьюри — детали разговора боксеров в преддверии важного боя.

спорт Александр Усик Юлия Елистратова бокс Бой Усик — Фьюрі

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