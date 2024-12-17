Єлістратова зробила Усику вражаючий подарунок перед боєм з Ф’юрі

Олександр Усик на тренуванні. Фото: instagram.com/usykaa

Український боксер Олександр Усик готується до реваншу з британцем Тайсоном Ф’юрі, який відбудеться вже 21 грудня. Відома триатлетка Юлія Єлістратова зробила боксеру приємний подарунок.

Відповідне відео вона розмістила на своїй сторінці у соцмережі Instagram.

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Подарунок для Олександра Усика

Напередодні бою Усик-Фʼюрі, який відбудеться вже 21 грудня в Ер-Ріяді у Саудівській Аравії, українські спортсмени звертались до Олександра та висловлювали слова підтримки. Серед них Ярослава Магучіх, Дарʼя Білодід, Олег Верняєв та інші спортсмени.

Не залишилась осторонь й українська триатлетка Юлія Єлістратова. Вона записала зворушливе відео, у якому запропонувала йому у подарунок свій спортивний нікнейм: "Ukrainian Warrior" (Український Воїн).

"В підтримку Олександра Усика перед боєм з Тайсоном Фʼюрі хочу подарувати Олександру свій спортивний нікнейм — UKRAINIAN WARRIOR", — написала вона.

Також вона зазначила, що завжди звертає увагу на те, що відомі боксери мають свої нікнейми, тож запропонувала Усику свій.

"Я завжди звертала увагу на круті нікнейми у світі професійного боксу — "Залізний" Майк Тайсон, "Доктор Нокаут" Кличко, Евандер "Real Deal" Холіфілд, Джордж "Big" Форман, Мохамед "Greatest" Алі. Той же Тайсон Фʼюрі — "Gypsy King". І ще я звернула увагу на відсутність крутого прізвиська у нашого Олександра Усика", — сказала Юлія.

Олександр Усик на тренуванні. Фото: instagram.com/usykaa

Спортсменка вже завершила свою карʼєру та запропонувала Олександру свій нікнейм, адже, за її словами, абсолютному чемпіону світу з боксу він підійде набагато краще.

Також вона завершила своє зворушливе відео словами підтримки на адресу Усика та нагадала, що чекає від боксера перемоги у бою проти британця.

Дивитись бій Усик-Фʼюрі можна буде вже 21 грудня.

Нагадаємо, подивитись головний бій року між українцем Олександром Усиком та британцем Тайсоном Фʼюрі можна буде онлайн.

Напередодні Олександр Усик зворушливо звернувся до українських військовослужбовців та відповів на важливі запитання.

Відомий нігерійський боксер несподівано пожертвував свій гонорар за бій ЗСУ. Він підтримав українську армію після бою проти Ігоря Цимбалюка.

Український боксер Олександр Усик поспілкувався у відеочаті з британцем Тайсоном Фʼюрі — деталі розмови боксерів напередодні важливого бою.