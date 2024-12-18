Шахтар націлився на результативного форварда з Європи

Сіріл Дессерс після матчу. Фото: instagram.com/cyrieldessers/

Тренерський штаб "Шахтаря" не влаштовує результативність команди цього сезону. Цю проблему можна вирішити завдяки трансферу досвідченого форварда.

Вже відомо, який футболіст може перейти до донецької команди взимку 2025 року, повідомляє Headliner.nl.

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Головний тренер "Шахтаря" Маріно Пушич попросив керівництво клубу запросити до команди гравця із чемпіонату Шотландії. Боснійський фахівець чудово знайомий із можливостями форварда, за якого "гірникам" доведеться заплатити 4 млн євро.

Сіріл Дессерс святкує гол. Фото: instagram.com/cyrieldessers/

Кого хоче підписати "Шахтар"

Кандидатом на переїзд в Україну став 30-річний футболіст шотландського "Глазго Рейнджерс" Сіріл Дессерс. Минулого сезону він забив 18 голів у 35 поєдинках національної першості. Однак "Джерс" не проти продати гравця, котрий у нинішній кампанії перестав бути форвардом стартового складу.

Дессерс забив цього сезону 6 м'ячів у 14 поєдинках. Маріно Пушич працював із цим футболістом у "Феєнорді", який брав форварда в оренду з бельгійського "Генка".

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